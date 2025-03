En San Juan: Los talleres de RTO esperan definiciones sobre los cambios en la Ley de Tránsito

miércoles, 19 de marzo de 2025 18:26

El Gobierno Nacional publicó finalmente en el Boletín Oficial el esperado decreto 196/2025, que introduce una profunda reforma a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Esta reforma fue impulsada por Federico Sturzenegger, actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y presenta importantes cambios para los conductores y los talleres de revisión técnica en todo el país.

El nuevo decreto abarca varios aspectos, incluyendo la simplificación de trámites para permitir la circulación de autos importados en el territorio argentino, así como una actualización en el formato y validez de las licencias de conducir particulares. Sin embargo, uno de los puntos más relevantes y esperados por los propietarios de vehículos, especialmente aquellos que manejan automóviles y motocicletas, es la apertura de las revisiones técnicas obligatorias (RTO), tanto para autos particulares como para el transporte pesado de cargas y pasajeros.

Esteban Labado, responsable de Verificación Técnica San Juan, habló con Radio Colón sobre las implicancias de este cambio. El sanjuanino explicó que, aunque los talleres ya sabían que se estaban preparando modificaciones a la Ley, recién se enteraron de los nuevos términos del decreto cuando fue publicado oficialmente. "Nosotros venimos trabajando con las mismas reglas hasta que la provincia defina su postura. Tiene que aceptar la ley, adherirse a los cambios, o no", explicó Labado.

El sistema de revisión técnica será gestionado a nivel nacional por la Agencia de Seguridad Vial, lo que permitirá a los talleres recibir información detallada sobre las revisiones y el vencimiento de las mismas según el tipo de vehículo, su utilidad y características. Labado mencionó que, de haber algún cambio, los talleres serán notificados automáticamente por el sistema integral de revisión técnica, lo que facilitaría la implementación de las nuevas normativas.

Respecto a la demanda de las revisiones técnicas, Labado comentó que ha disminuido considerablemente en comparación con el año anterior. "En febrero detectamos un 40% menos de revisiones en comparación con el mismo mes del año pasado. Esto es comprensible, ya que hubo confusión sobre si se exigía o no la RTO. Hoy sabemos que es un requisito indispensable, al igual que el carnet de conducir y el seguro", indicó. En este sentido, Labado resaltó que el cambio podría estar relacionado con las vigencias de las revisiones, que dependerán de la adhesión de la provincia a los nuevos plazos establecidos.

Labado también se refirió a las condiciones de los vehículos que circulan en el país, especialmente aquellos que no son de alta gama. "Los vehículos en Argentina no son de la mejor calidad, y la falta de inspección o la inspección poco frecuente impide hacer un diagnóstico adecuado. Las revisiones más frecuentes no solo mejorarían la seguridad, sino que también generarían ahorros a largo plazo, tanto desde el punto de vista económico como de seguridad vial", aseguró.

En cuanto al futuro de los talleres de revisión técnica en San Juan, Labado expresó que la posibilidad de que haya más talleres habilitados para realizar estas revisiones sería beneficiosa para los usuarios, pero con la condición de que los mismos se equipen y regularicen adecuadamente. "Si se abren más talleres, los usuarios tendrían más opciones, pero si la oferta supera la demanda, lo que ocurrió en Mendoza podría repetirse: muchos talleres tendrían que cerrar", comentó. "La provincia debe tomar decisiones que aseguren tanto la seguridad como un beneficio real para los conductores", concluyó.

El dato

Uno de los factores comunes que aparece como determinante para que todas estas medidas lleguen a más personas radica en el hecho de estar modificando una Ley Nacional, lo que requiere que tanto provincias como municipios deban decidir adherirse a esta normativa para que tenga validez en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, lo que resaltan desde el Ejecutivo es que con estas medidas lo que se está generando es el marco apropiado para que quienes quieran, puedan hacerlo.

De los 11 puntos que se modifican uno ya se había adelantado en los últimos días de la semana pasada, y era el referido a la simplificación del trámite por el cual se pueden homologar trailers y casas rodantes, evitando las dobles certificaciones que existían hasta esta reforma. En el decreto publicado hoy, se agregan también los mismos requisitos simplificados para la importación. Todo se resolvió con la creación de un nuevo documento llamado Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que se podrá extender tanto para unidades fabricadas en Argentina como importadas desde otros países.

El resto de las reformas aplicadas a la Ley Nacional de Tránsito son las siguientes:

1- Importación de autos automática más simple

2- Importación libre de autopartes

3- Eliminación de LiNTI para choferes profesionales

Las RTO y VTV se podrán hacer en concesionarias oficiales y talleres autorizados

4- Desregulación de las Revisiones Técnicas

Apertura de las Revisiones Técnicas Obligatorias (RTO), también llamadas Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Inspección Técnica Vehicular (ITV) en distintas jurisdicciones. Ahora, siempre que se cumpla con los requisitos a nivel técnico y de instalaciones, se podrán registrar nuevos espacios privados donde hacer las inspecciones, que ahora podrán efectuarse en concesionarios oficiales y talleres autorizados.

Las RTO, tanto las plantas de autos particulares como las de transporte pesado, de cargas y pasajeros, no tendrán una tarifa única oficial en las jurisdicciones que adhieran a esta reforma de la Ley Nacional de Tránsito. Las RTO tendrán una certificación física como es actualmente con una oblea pero también una certificación digital en la plataforma “Mi Argentina”, del mismo modo que hoy se puede exhibir la cédula verde, la licencia de conducir o la autorización de manejo a un tercero.

5- Rutas Nacionales con peaje automático

6- Incorporación de la conducción autónoma

7- Licencia de conducir sin vencimiento

8- Eliminación de la renovación inicial

9- Eliminación de la renovación ante cambio de domicilio

10- Elevación de estándares de seguridad

Fuente: con información de Infobae