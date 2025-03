Intensificarán operativos de control a vendedores ambulantes en Plaza España y Parque de Mayo

lunes, 17 de marzo de 2025 10:17

Un importante operativo policial se llevó a cabo en el Parque de Mayo y Plaza España con el objetivo de desalojar a los manteros y vendedores ambulantes que ocupaban estos espacios públicos. La acción, que contó con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, fue realizada para evitar que los vendedores regresaran a colocar sus puestos en los mencionados lugares.

En declaraciones a Radio Sarmiento, el Coordinador de Gabinete de la Capital, César Aguilar, explicó que el operativo era necesario debido al aumento significativo en la cantidad de vendedores en la zona. “Hace poco tiempo hicimos un censo en Plaza España y había 130 manteros y demás, y hoy hay 400. Era necesario hacer este operativo”, comentó. Además, agregó que el trabajo se llevó a cabo en conjunto con el Gobierno de la Provincia y con el apoyo de la Policía de San Juan y 25 inspectores municipales.

Aguilar destacó que se explicó a los vendedores las razones por las cuales no podían permanecer en esos espacios públicos. “La actividad comercial ilegal no corresponde, y esto fue disuasivo, de forma tranquila”, indicó. El operativo no se limitó solo al sábado, ya que, según Aguilar, el domingo se repitió y continuarán durante toda la semana.

El Coordinador de Gabinete también señaló que muchos de los vendedores no cuentan con la documentación adecuada para desarrollar su actividad. “Nosotros no tenemos ninguna documentación de ellos, no están habilitados. Lo vamos a revisar con ellos, los voy a recibir y veremos qué documentación tienen”, explicó. Además, mencionó que los carros de venta ambulante también han aumentado en número, pasando de 5 a 13, lo cual no está permitido sin los permisos correspondientes.

Aguilar enfatizó que este es un proceso gradual que se llevará a cabo paso a paso. “Vamos a hablar con los otros departamentos. La mayoría de los vendedores no son de la Ciudad, por lo que debemos darle una solución en conjunto con los intendentes”, indicó.

Finalmente, subrayó que, por el momento, la medida prohíbe la ocupación de los espacios públicos, pero se habilitarán espacios en las plazas para emprendedores y artesanos de la Ciudad. “Lo que pretendemos es darle orden como corresponde”, concluyó Aguilar.

CONTROLES A LOS CARROS PANCHEROS

El Coordinador de Gabinete de la Capital, César Aguilar, se refirió a la situación de los carros pancheros ubicados en la calle San Luis, destacando que las autoridades están realizando una revisión exhaustiva para garantizar que cumplan con todas las normativas necesarias.

En declaraciones a los medios, Aguilar explicó que uno de los puntos clave del análisis será la verificación de si los carros cuentan con la autorización previa correspondiente, así como las condiciones sanitarias exigidas para su funcionamiento. "Hay que ver si tienen autorización previa, condiciones sanitarias previas, cómo sacan la energía. Todo esto se está haciendo una revisión", comentó el funcionario.

Además, Aguilar destacó que, en caso de que los carros no cuenten con las habilitaciones necesarias, deberán abandonar la vía pública. "Si no tienen las autorizaciones correspondientes, se tienen que ir. La idea es dejar libre la calle San Luis", indicó.

El Coordinador también explicó que se están analizando de manera individual los casos de los carros que cuenten con las habilitaciones correspondientes. "Vamos a analizar cada caso de acuerdo con las situaciones correspondientes y las habilitaciones que tengan. La idea es regularizar la situación de aquellos que cumplan con la normativa", añadió.

FERIA AMERICANA

El referente en el tema indicó que lo que respecta a ferias americanas, sostuvo: "eso es lo que queremos ver con el censo y ver de qué manera podemos solucionarlo". Y agregó que "son gente que vende ropa usada. Van a prestarnos un petitorio y tienen que ser de Capital".

EL DATO

La medida responde a las quejas y reclamos de diferentes sectores del comercio local, quienes acusaban a los puesteros de generar una competencia desleal que afectaba negativamente a los negocios establecidos en la zona. Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia, lo que llevó al Juzgado Municipal N° 1, bajo la dirección del juez Sergio Conte Grand, a coordinar acciones con la Municipalidad de la Capital para liberar los espacios públicos.