Alquileres comerciales: la demanda está al 100% en la Peatonal y un departamento se consolida fuertemente

El panorama de los alquileres comerciales en San Juan presenta una visión bastante optimista para los próximos meses. En un contexto de consolidación de zonas comerciales y un aumento en la demanda, el mercado parece atravesar una etapa favorable tanto para inquilinos como para inversionistas.

Leo Pérez Olivera, experto en el sector, comentó a Diario La Provincia SJ que, a diferencia de años anteriores, hoy se observa un panorama en el que los locales comerciales no permanecen vacíos por largos periodos. "Los locales que se desocupan generalmente se alquilan rápidamente, no pasan más de un mes o dos vacíos", explicó. Esto se debe, en gran parte, a la fuerte demanda de franquicias locales y nacionales, especialmente de Mendoza y Buenos Aires, que buscan expandirse en el centro de la ciudad. "La Peatonal está completamente ocupada, no hay locales disponibles, lo que refleja un interés por parte de marcas importantes", añadió Pérez Olivera.

En cuanto a las zonas más solicitadas, se destaca que las calles principales de la ciudad, como Tucumán (entre Laprida y Libertador), Laprida (desde General Acha hasta Rioja) y General Acha (entre Rivadavia y Laprida), se encuentran al 100% de ocupación. Esto muestra una consolidación de estos sectores como puntos clave para el comercio en San Juan.

Comparado con el 2024, las expectativas para este 2025 son considerablemente mejores. Pérez Olivera destacó que, aunque 2024 fue un año difícil debido a la inflación y la incertidumbre económica, el escenario actual es más estable. "Hoy ya con una inflación más controlada y una macroeconomía más estabilizada, los inversionistas se sienten más seguros", señaló. Esto se refleja en el hecho de que marcas como Multimundo han abierto nuevos locales en la Peatonal y están por inaugurar más puntos de venta en la ciudad.

En cuanto a los precios de los alquileres comerciales, se observan diversas variaciones dependiendo de la ubicación. En la Peatonal, los precios rondan entre los $30.000 y $35.000 el metro cuadrado en planta baja, mientras que en las calles principales cercanas, los alquileres bajan a $20.000 a $23.000. A 200 metros de las zonas más transitadas, los precios pueden llegar a los $15.000 a $18.000 por metro cuadrado.

El sector está experimentando una alta demanda, especialmente para locales de entre 100 y 150 metros cuadrados, aunque los comercios más grandes, como los de bazar, buscan espacios de entre 250 y 300 metros cuadrados. A pesar de que la oferta actual supera la demanda, lo que ha mantenido los precios de los inmuebles relativamente estables en dólares, los alquileres han repuntado considerablemente. Este ajuste en los alquileres hace que la rentabilidad para los inversionistas sea bastante atractiva, con una expectativa de rentabilidad anual del 7% al 8%. Además, se espera una revalorización de los precios en dólares en el corto plazo, lo que representa un doble beneficio: una alta rentabilidad en el presente y un incremento en el valor de los inmuebles en el futuro cercano.

EL DATO

En el departamento de Rawson, el crecimiento comercial continúa siendo una tendencia destacada. "Lo que rodea la plaza de Rawson está totalmente consolidado", indicó Pérez Olivera.

Este desarrollo está siendo acompañado por la apertura de nuevos locales de marcas que anteriormente no estaban presentes en la zona, elevando la oferta comercial y mejorando la calidad del mercado. Además, el municipio de Rawson está trabajando activamente para seguir impulsando esta expansión. De hecho, han convocado al Colegio de Corredores Inmobiliarios para diseñar un ordenamiento comercial.