El estadio San Juan del Bicentenario celebra 14 años de historia y pasión

domingo, 16 de marzo de 2025 17:54

Fue una noche inolvidable para San Juan. El 16 de marzo de 2011, se inauguró el estadio San Juan del Bicentenario, la provincia estrenó así un espacio de magnitudes nunca antes vista en la provincia y por el que pasaron un sinnúmero de figuras del deporte nacional incluida la Selección Argentina con Lionel Messi a la cabeza y también Los Pumas entre otros. Será el seleccionado de rugby que volverá a jugar en ese campo el próximo 12 de julio ante Inglaterra.





Deportes en el recuerdo

Fue una gran noche para la provincia en la que tras la colorida e innovadora ceremonia de inauguración, jugó la Selección Argentina ante su par de Venezuela. La albiceleste ganó 4 a 1 ante la algarabía de los espectadores. Posteriormente hubo una gran agenda de actividades.

El primer gran evento que estrenó el estadio fue nada más y nada menos que la Copa América. Tres partidos de la Copa América 2011, Uruguay vs Perú, Chile vs México y Chile vs Venezuela, se disputaron en julio de ese año.

En noviembre del 2014, otra disciplina llegó al estacionamiento del estadio del Bicentenario. Fue utilizado para el paddock del ISDE Sixs Days 2014.

Las características

El Estadio San Juan del Bicentenario, con una capacidad para 25.000 espectadores sentados, se destaca por ofrecer condiciones óptimas de seguridad y confort para la práctica deportiva, especialmente del fútbol, así como para el desarrollo social y la realización de eventos culturales.

Las obras realizadas forman parte del Complejo Deportivo de San Juan, que incluye el edificio del estadio, canchas de entrenamiento, espacios para tenis y playones polideportivos destinados a la práctica de vóley, básquet y hockey sobre patines.



Además, cuenta con instalaciones clave como oficinas de control de AFA, consultorios médicos, áreas de control antidoping, vestuarios y servicios sanitarios para árbitros y jugadores. También dispone de sectores VIP para autoridades, salas de prensa, espacios de acreditación, alojamiento para delegaciones y amplias áreas de estacionamiento.

El estadio cumple con los estándares exigidos por la AFA y la FIFA.

.