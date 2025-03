Día de Cura Brochero: el milagro sanjuanino que lo llevó a ser el primer santo argentino

domingo, 16 de marzo de 2025 09:52

Este 16 de marzo, la Iglesia Católica honra a San José Gabriel del Rosario Brochero, popularmente conocido como Cura Brochero, una de las devociones que más creció en el país y especialmente en San Juan, donde hay reliquias y ponchos con los que se imparten bendiciones. Fue el primer santo argentino, tras la aprobación y certificación en el Vaticano de su intercesión en las recuperaciones contra todo pronóstico de Nicolás Flores Violino (su caso permitió la beatificación en 2013) y de la nena sanjuanina Camila Brusotti. Por su curación, tras un violento episodio de violencia intrafamiliar, Brochero fue declarado santo, el 16 de octubre de 2016.

Camila fue brutalmente agredida por su padrastro Pedro Oris (condenado por la justicia sanjuanina), mientras convivía con su mamá Alejandra Ríos (también juzgada y condenada). El caso conmovió a San Juan y al país y ocurrió el 25 octubre de 2013, cuando la nena tenía sólo 9 años.

La pequeña sufrió un infarto cerebral y múltiples lesiones e ingresó a un sanatorio sanjuanino, en el que su mamá declaró que se había caído de un caballo. La situación derivó en una denuncia policial, tras comprobar los pediatras que había sido violentada, y Camila luchaba por su vida. Es allí donde la fe y los rezos a Brochero fueron claves.

Un milagro de fe

Fueron familiares, especialmente los abuelos de Camila Brusotti quienes encomendaron la recuperación de la nena al entonces beato Cura Gaucho. El portal oficial del Santo recordó sus declaraciones.

“Corría peligro de muerte. Nos acongojó mucho. Asistieron sacerdotes a acompañarnos, darles bendiciones, durante éstos días. Nos habían dicho que quedaban 72 hs. y que o moría o quedaba en estado vegetativo” dijo su abuela Marina Bertaglia.

Nicolás Flores y Camila Brusotti en la ceremonia de canonización de Santo Cura Brochero.

Allí apareció la inesperada intervención del Cura Brochero: “unos días después, el 5 de noviembre, mi amiga Ninfa me trajo un cuadro de Brochero. Vino de Mina Clavero porque su tío, Jorge Carracedo, (el cuadro había sido llevado a San Juan por Marisa y Noemí que habían estado en la beatificación del Cura Brochero y son primas de Ninfa ) le dio el cuadro para que fueran de casa en casa visitando a enfermos y a quien lo necesite. Ese día llegó la imagen de Brochero a casa con un cuaderno, la novena, y un libro con su historia. Nosotros lo único que sabíamos es que había sanado a un niño, Nicolás Flores, con el mismo problema de Camila”.

Resaltó que la primera en pedir la gracia de la curación al Cura Brochero es la hija de Raúl y Marina, Mariela Esther Ríos Bertaglia, tía de Camila

Su abuelo Raúl Ríos explicó que “la salud de Camila era terrible, prácticamente muerta. Cuando llega este cuadro a casa, dije, “pero si yo a Brochero no lo conozco. Pasé por el pueblo 2 veces y ni si quiera entré. ¿Por qué este curita cara de enojado me viene a visitar? Algo me estaba queriendo decir”, lo pensé en mis desesperaciones, en mis insomnios, en mis locuras. Empecé a rezar la novena a Brochero y lo hice dos veces consecutivas y cuando estaban faltando dos o tres días para terminar la segunda novena, Camila dejó la terapia intensiva. Entonces le dije a mi señora, “Camila es el milagro que necesita Brochero para ser santo. Estoy seguro que la va a sacar adelante”. Si bien había salido de la terapia, tenía un montón de dificultades motrices y sensitivas”.

Y continuó: “En una madrugada, la tomé a Camila en mis brazos y se la puse en las manos de Brochero. Me imaginé que las manos de Brochero sería rudas, ásperas, grandes por el uso de las riendas, para que él tomara el cuerpo de Camila y se la pusiera ante la Purísima, como él llamaba a la Virgen María”.

Y así, inesperadamente, Camila comenzó a mejorar y dejó la terapia el 26 de noviembre de 2013. "Era como un muñeco de trapo, no hablaba, no caminaba y estaba bajo el cuidado de todos los médicos y enfermeras. Nosotros rezando permanentemente y alumbrando a Brochero para que tuviera una recuperación. El 1º de diciembre Camila dijo sus primeras palabras “agua” y “sí”. Eso para nosotros era un milagro grandísimo porque se comunicaba a señas y estaba alimentada con la sonda gástrica. Empezó a comer, a hablar, a comunicarse con los kinesiólogos comenzó a tener movimientos con su pierna izquierda y brazo izquierdo. Tenía muy inflamado el cerebro, y a medida que iba bajando la inflamación iba mejorando” contó Marina.

Cuando Cura Brochero fue canonizado tanto Nicolás Flores como Camila Brusotti asistieron al Vaticano y estuvieron en la ceremonia y con Papa Francisco. Actualmente, tiene 18 años y cumplirá 19 en septiembre y continúa residiendo en San Juan. Camila Brusotti cumplirá 19 años en 2025. Foto: Web oficial Santo Cura Brochero.

El camino a la santidad por el milagro sanjuanino

Entre los meses de enero y marzo de 2014, la Comunidad de la Virgen de Luján recibe por mail reenviado desde la vice postulación el testimonio de gracia de Camila Brusotti, destacó el portal oficial de Brochero. Inmediatamente contactaron a sus abuelos, quienes pidieron la gracia de la curación al beato Cura Brochero.

Luego recabaron la documentación y la enviaron para ser presentada a los médicos correspondientes para comenzar con el estudio de un supuesto milagro-

Lo que siguió fue:

-15 de julio de 2014: Apertura del proceso diocesano para el estudio de un supuesto milagro atribuido a la intercesión del beato José Gabriel del Rosario Brochero. en el arzobispado de San Juan de Cuyo.

-25 de marzo de 2015: Cierre del proceso diocesano en la arquidiócesis de San Juan. Fiesta de la Anunciación de la Virgen María

-28 de marzo de 2015: Mons. Santiago Olivera, obispo de Cruz del Eje entrega la documentación a la Congregación de la Causas de los Santos en Roma

-8 de mayo de 2015: La postuladora de la causa Dra. Silvia Correale informa a Mons. Santiago Olivera, obispo de Cruz del Eje y a Mons. Delgado, arzobispo de San Juan que el decreto de validez de la instrucción diocesana sobre el probable milagro atribuido a la intercesión del beato Cura Brochero ha sido aprobado. Festividad de Ntra. Sra. de Lujan.

-10 de septiembre de 2015: La Junta médica reunida en Roma dice que reconoce la curación inexplicable y por lo tanto él presunto milagro superó la ciencia médica

-3 de noviembre de 2015: La Comisión Teológica reunida en Roma se manifiesta en forma positiva en relación al presunto milagro atribuido a la intercesión del beato Cura Brochero

-12 de enero de 2016: Plenario de obispos y cardenales avala que el sacerdote José Gabriel del Rosario Brochero actuó como intercesor en la recuperación de la niña Camila Brusotti

-22 de enero de 2016: El papa Francisco autoriza al cardenal Angelo Amato SDB, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, la promulgación del decreto por el cual se reconoce un milagro atribuido a la intercesión del beato José Gabriel del Rosario Brochero

-15 de marzo de 2016: El Papa Francisco anuncia fecha y lugar de la canonización

-16 de octubre de 2016: El Papa Francisco canoniza al Pbro. José Gabriel del Rosario Brochero en la Plaza de San Pedro, Roma.