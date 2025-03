Con escultura nueva, así luce Don Buenaventura Luna, a la sombra de sus viejas arboledas

domingo, 16 de marzo de 2025 07:52

Bajo un algarrobo centenario, la materia cobra vida en homenaja a Eusebio de Jesús Dojorti, un emblema de la cultura sanjuanina conocido como Don Buenaventura Luna. Este año se instaló en la tumba del escritor, en Huaco. La nueva escultura forma parte de un trabajo de restauración que busca valorizar la figura del jachallero, quien fue, además, político, músico y poeta, creador del clásico del folklore "Vallecito".

La iniciativa fue llevada a cabo por la Fundación Eos Naturaleza, encabezada por Ezequiel Eskenazi y Virginia Agote. El escultor hiperrealista sanjuanino Ricardo Bustos fue el encargado de materializar esta obra tras 7 meses de dedicación y el pasado 18 de enero fue instalado donde yacen los restos del "Tata", como le decian, declarado Solar Historico y partimonio Cultural de San Juan. Año tras año es visitada por sanjuaninos y turistas de otros lugares del país y a fines de julio y principios de agosto, día de su muerte, se celebra su paso a la inmortalidad con la Fiesta del Molino Viejo.

"Me gustó mucho que Ezequiel me lo pidiese, ya que lo perpetúas. Es un personaje que no se puede olvidar y se lo están olvidando”, dijo Bustos, autor de importantes obras en la provincia. “Don Buenaventura es una figura entrañable porque canta mi historia. ¿Por qué volví? Me pregunto todos los días, porque el terruño te trae", expresó con un tono especial el escultor, que hace casi una década regresó a San Juan después de consolidar una importante carrera en medicina durante 40 años en San Paulo, Brasil.

"Cuando vuelves después de 40 años, ¿qué pensás encontrar? Te das cuenta de que se fue todo porque vos te fuiste. Eso le pasó a Buenaventura Luna; tuvo que doblar el cansancio de los afanes perdidos para regresar", agregó, identificándose con el personaje popular.

Además, hizo referencia a la controversia que surgió a partir de otra escultura en la que Buenaventura Luna fue inmortalizado tocando la guitarra en un banco de madera. "Nunca tocaba la guitarra; era poeta y escritor. Ha quedado a la sombra de sus viejas arboledas, recitando al lado de su tumba”, dijo.

Respecto a la expresividad lograda, que es una marca personal en cada una de sus obras, remarcó: “Uno no puede hacer un Buenaventura parado como lo hacen las esculturas tradicionalmente”. En este sentido, completó: “Hay que darle vida; está recitando 'Vallecito'. Lo recitaba mucho en mi adolescencia. Es lo que todo el mundo sabe de Buenaventura: ‘Cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos, es hora de volver a las sombras de tus viejas arboledas'", recitó Bustos para finalizar.

Ricardo Bustos abrirá su taller para enseñar escultura

Autor de obras como la India Mariana, San Expedito, San Cayetano, la Eufemia de 5 metros de altura en Albardón, y el Papa Francisco en Chimbas, Ricardo Bustos abrirá las puertas de su taller en el próximo mes de abril. Con el objetivo de transmitir sus conocimientos en escultura figurativa hiperrealista, la docencia se plantea como un nuevo desafío. Comunicarse al 264 4177232.