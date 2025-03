Aumentó la cantidad de mujeres detectadas con endometriosis en San Juan

viernes, 14 de marzo de 2025 08:41

La endometriosis es una enfermedad que afecta al 10% de la población femenina mundial, y en San Juan no es la excepción. A pesar de que su diagnóstico sigue siendo tardío, el avance en la conciencia sobre esta patología está comenzando a hacer una diferencia significativa. En esta provincia, el Hospital Rawson se ha destacado por contar con un consultorio pionero en el tratamiento y seguimiento de la endometriosis, donde se atienden entre 10 y 15 pacientes semanales, muchas de ellas derivadas de otras provincias.

El doctor Aníbal Agliozzo, médico del servicio de Ginecología y responsable del consultorio de Endometriosis del Hospital Rawson, destacó que muchas veces la enfermedad se presenta con dolores que son considerados por la mujer como "normales", cuando en realidad no lo son. "La endometriosis se produce cuando el tejido endometrial, que normalmente recubre el útero, se presenta en la pared del útero o incluso fuera de él, generando inflamación y dolor", explicó el especialista a Diario La Provincia SJ. Este tejido, que en condiciones normales se desprende durante la menstruación, provoca un sangrado también en los lugares donde se implanta, lo que puede resultar en inflamación, adherencias y dolor intenso en distintas áreas del cuerpo, especialmente en el abdomen.

El dolor pelviano y la infertilidad son las dos principales manifestaciones de la enfermedad. "La forma más común de presentación de la endometriosis es el dolor pelviano, sobre todo con la menstruación, conocido como dismenorrea, que es un dolor menstrual intenso. Las mujeres deben menstruar sin dolor, por lo que si existe dolor, esto ya no es normal", subrayó Agliozzo, quien destacó la importancia de no naturalizar el dolor y de consultar a un especialista en cuanto se presenten síntomas. De hecho, el lema de la Sociedad Argentina de Endometriosis es claro: "Si duele, no es normal".

En San Juan, uno de los principales desafíos en el manejo de esta enfermedad sigue siendo el diagnóstico tardío, que a menudo tarda entre 7 y 10 años en promedio, tanto a nivel local como mundial. "Esto se debe a la falta de especialistas, el desconocimiento generalizado sobre la enfermedad y la falta de un diagnóstico temprano", comentó el doctor Agliozzo, quien también resaltó que muchas pacientes son inicialmente diagnosticadas erróneamente con otras patologías como cistitis o problemas digestivos.

El Hospital Rawson, gracias a su consultorio especializado y gratuito, se ha convertido en un referente para las mujeres que padecen endometriosis. El consultorio recibe pacientes de todo el país, con una agenda semanal que no da abasto. Sin embargo, a pesar del esfuerzo del hospital y los médicos, aún persisten dificultades como la falta de medicamentos adecuados en la salud pública y el alto costo de los tratamientos, que pueden superar los 70 mil pesos mensuales. "Muchas pacientes tienen trabajos informales y bajos ingresos, lo que les dificulta acceder a tratamientos prolongados", explicó Agliozzo, quien detalló que la ley que regula la cobertura de la medicación está vigente, pero aún no ha sido reglamentada, lo que genera incertidumbre en cuanto al acceso a los tratamientos.

En cuanto a la intervención quirúrgica, el doctor Agliozzo destacó que es un proceso complejo y de alto riesgo. "La cirugía en casos de endometriosis puede ser más compleja que una operación de cáncer debido a la afectación de múltiples órganos", señaló. Afortunadamente, el Hospital Rawson cuenta con un equipo especializado para llevar a cabo estas intervenciones, siempre con el objetivo de preservar la fertilidad de las pacientes, que en muchos casos se ven afectadas por la enfermedad, siendo una de las principales causas de infertilidad en Argentina.

A pesar de estos avances en el tratamiento y el diagnóstico, la situación de la endometriosis en San Juan sigue siendo un desafío. "La falta de especialistas y la tardanza en los diagnósticos son problemas persistentes, y en muchas provincias del país la situación es aún más difícil", lamentó Agliozzo. En comparación con otras provincias, San Juan ha logrado avances significativos, pero aún queda mucho por hacer para garantizar un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado.

La endometriosis, al ser una enfermedad benigna, muchas veces es minimizada por la sociedad y hasta por algunos profesionales de la salud. Sin embargo, su impacto en la calidad de vida de las mujeres es enorme, y es esencial que se siga visibilizando. "Es fundamental que las mujeres no se queden con la duda y que consulten con un especialista si tienen síntomas. La endometriosis puede afectar no solo su salud física, sino también su bienestar emocional y social", concluyó Agliozzo.