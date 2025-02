Calor extremo: cómo afectan las altas temperaturas la salud mental de los sanjuaninos

sábado, 8 de febrero de 2025 17:10

El calor está apretando como nunca a los sanjuaninos. El alerta que comenzó en amarillo por altas temperaturas pasó a naranja y en varias zonas a rojo en pocos días. Por ello no hay lugar en donde los sanjuaninos no expresen sus sensaciones de desagrado por el intenso calor que se registra en la provincia. Pero los efectos de este calor agobiante también se pueden detectar en la salud mental.

"Las altas temperaturas afectan el estado de ánimo de las personas donde nos pone demasiado irritables y por ende de mal humor. Salvando a las personas que les guste el periodo del verano para disfrutar de todas las bondades que tiene esta estación, pero afecta. El calor nos pone poco tolerantes y en San Juan generalmente la presión atmosférica afecta también la presión arterial y va a impactar lógicamente el funcionamiento biológico", comentó a Diario La Provincia SJ, Alejandro Reinoso. Psicólogo Clínico (MP 624)

"Generalmente andamos con somnolencia, no tenemos una conciencia ampliamente abierta como estado de lucidez, sino que tendemos a tener un poco estrecha la conciencia, por lo tanto hay que procurar no exponerse tanto al punto más equidistante de los rayos solares. Es cuando justamente todos salimos a buscar al refrescarnos, al río, al dique, a la pileta, al club, a lo que fuera, pero el calor sigue afectando", agregó.

"El consumo del alcohol en esta época tampoco es bueno porque es una conjunción bastante complicada. ¿Qué tiene que ver esto con la instabilidad? Y bueno, la tolerancia a veces es más baja, tendemos a tener un poquito los niveles impulsivos altos, entonces esto nos convierte en una persona particularmente inestable. No quiero hablar de inestabilidad desde lo patológico, sino que es lo que tiene que ver con el exceso de calor", añadió.

El profesional indicó que la alimentación, la hidratación y el descanso son fundamentales en estas épocas

"Si vos no descansas bien la conciencia se encuentra alterada y ahí es común ver las discusiones, las intolerancias de no querer esperar en el supermercado o en el tránsito porque no poder descansar impacta en el resto de la conducta. Esta probado que el ser humano necesita 8 horas de descanso, con este calor si no hay comodidades mínimas el descanso se reduce. Se puede caer en un pico de estrés que es común entendido por un conjunto de factores que alteran el sistema de relación de las personas y tiene que ver con el estado del humor y relaciones personales. Descansar bien hará que sea un poco más llevaderas estas altas temperaturas", informó

También es fundamental alimentarse con comidas frescas e hidratarse adecuadamente.

"Sino hay descanso ni buena alimentación durante estos días de calor, nos impacta directamente en la capacidad de espera y tolerancia de la persona que es básico en las relaciones humanas", concluyó.