Aberrante hallazgo en San Juan: detectan otro cementerio de caballos

Otra vez el hallazgo de un cementerio de caballos conmueve a toda la comunidad sanjuanina. Esta vez fue en Médano de Oro y se suma al que fue detectado en el mes de enero en una zona muy transitada de Pocito.

La denuncia la realizó mediante redes sociales el proteccionista Luciano Vargas.



"La verdad que esto ya no da para más es vergonzoso hoy se descubrió otro cementerio de caballos, Esto está ubicado en el médano de oro", comenzó relatando en su posteo.



"Cabezas, patas tripas. Otra vez murieron caballos asesinados de la peor manera", relató



"No hace mucho menos de un mes descubrí otro en Pocito es vergonzoso qué nos estén matando nuestros animales en nuestros ojos y la Justicia no actúa hasta cuándo tenemos que seguir soportando estas atrocidades", cerró el posteo en redes sociales del proteccionista Vargas.

