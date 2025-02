Campayo, nuevo director ejecutivo del Hospital Marcial Quiroga

miércoles, 5 de febrero de 2025 13:41

El Dr. Juan Manuel Campayo recibió la resolución de designación de manos del ministro de Salud de la provincia, Amilcar Dobladez, y asumió el cargo de director ejecutivo del Hospital Marcial Quiroga en reemplazo del Dr. Andrés Escudero. En tanto que el resto del directorio continúa con la función que venía ocupando.

Campayo, de 50 años, se desempeñaba en el Hospital Marcial Quiroga como subjefe del Servicio de Oftalmología y formaba parte del staff médico del mencionado Servicio desde el 2010.

El nuevo director ejecutivo es egresado de la Universidad Católica de Córdoba en 1998 con el título de médico. Posteriormente, en la Universidad del Salvador, cursó el Postgrado en Oftalmología para graduarse con el título de médico especialista en Oftalmología. Además, cursó la diplomatura en Gestión Hospitalaria.

En su formación médica realizó la concurrencia pragmática en el Servicio de Oftalmología del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia (Bs. As.) y posteriormente fue jefe de concurrentes en el mencionado nosocomio.

También fue cirujano de guardia y atención en consultorio externo en la Clínica Oftalmológica de alta complejidad Dr. Horacio Soriano (Bs. As.); cirujano de planta y consultorio externo en el Instituto Quirúrgico del Callao (Bs. As.), e Instituto Oftalmológico Asociado Dr. Jorge Acosta (Bs. As.).

Tras recibir la resolución, Campayo agradeció su designación a las autoridades y destacó que “el Hospital Marcial Quiroga representa mucho para los sanjuaninos. Acá la gente viene a buscar la calidez humana que representa el mayor valor del hospital. Que sumada a la calidad del servicio brindado puede suplir a la mayoría de las falencias estructurales y porque además nos apoyamos unos a otros para lograr los objetivo propuestos”.

“Hace 15 años que estoy en el Hospital Marcial Quiroga, me dio la posibilidad de crecer y hacerme sentir como en el mejor lugar, poniendo todos los recursos a mi disposición para que pudiera desarrollar mi especialidad”, agregó Campayo, quien resaltó que “voy a focalizar mi gestión en cuatro puntos: mejora continua, innovación tecnológica, atención centrada en el paciente, y desarrollo profesional”.

En tanto, el Dr. Dobladez agradeció al nuevo director ejecutivo y destacó que “es un gusto profesional y personal poner en funciones al doctor Campayo. Conozco de su capacidad y dedicación y su asunción corresponde solamente a un cambio de aire. Por ello agradezco al doctor Escudero por todo lo entregado, dado y logrado durante su gestión (2021 al 2025).

El ministro anheló que “Campayo continúe con lo que se viene realizando, que no falte nada para la salud de los sanjuaninos y que a su vez renueve ideas y proyectos, escuchando al personal y caminando el hospital para tomar la decisión más acertada”.

Junto al ministro de Salud de San Juan asistieron el intendente de Rivadavia Sergio Miodowsky, el secretario técnico Dr. Alejandro Navarta, el secretario de planeamiento y control de gestión Dr. Gastón Jofré, el secretario administrativo Gabriel Porra, el secretario de medicina preventiva Pablo Arroyo, el director ejecuto saliente Dr. Andrés Escudero, integrantes del directorio del hospital, funcionarios de salud y del municipio de Rivadavia.

Con la puesta en funciones de Campayo, el Directorio del Hospital Marcial Quiroga quedó conformado por:

• Director Ejecutivo: Dr. Juan Manuel Campayo

• Director Médico: Dr. Sergio Albarracín

• Director Administrativo: CPN Sebastián Godoy

• Gerente Técnico: Dra. Natalia Fernández

• Gerente Contable: CPN Diego Billia