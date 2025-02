Más calor y lluvias: cómo estará el tiempo en San Juan hasta abril

lunes, 3 de febrero de 2025 11:04

El nuevo pronóstico para febrero, marzo y abril, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó que para San Juan y gran parte del país se esperan temperaturas más altas que lo normal en prácticamente todo el país durante este período.

Indicó que se esperan temperaturas más altas que lo normal en prácticamente todo el país, región de Cuyo incluida, durante este período. La excepción se registrará en el extremo sur de la Patagonia, donde las probabilidades de que la temperatura sea normal o superior a lo normal son las predominantes.

En relación a la temperatura, el SMN prevé que habrá mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en prácticamente todo el territorio argentino. Esto incluye a todo el norte, Cuyo, centro y la mayor parte del sur del país.

En cuanto a las previsiones de lluvias, el SMN anticipó mayor probabilidad en el norte argentino, Santiago del Estero, el oeste de Buenos Aires, el oeste de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, la región de Cuyo y el este y sur de la Patagonia. "En estas zonas, las lluvias previstas están más próximas a los valores climáticamente esperados para el trimestre", destacó.

¿Qué pasará con La Niña?

La Niña es un fenómeno climático que se caracteriza por el enfriamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial y puede alterar los patrones climáticos globales.

De acuerdo al último informe del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos, que se emitió el 9 de enero pasado, “las condiciones de La Niña están presentes y se espera que persistan hasta febrero-abril de 2025 (59% de probabilidad)”.

Sin embargo, no se espera que La Niña produzca más calor adicional en la Argentina. “Por el momento La Niña no está activa. Los pronósticos indican que el territorio de la Argentina no sería impactada por el desarrollo de ese fenómeno este trimestre”, dijo a Infobae la comunicadora meteorológica Fernández.