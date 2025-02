Aseguran que San Juan es la segunda provincia más barata en tarifa hotelera del país

viernes, 28 de febrero de 2025 09:40

En un contexto de creciente competencia entre provincias por atraer turistas, San Juan se destaca por ser la segunda provincia con tarifas hoteleras más económicas de Argentina, solo por detrás de Tucumán. Así lo indicó Tamara Bogian, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, quien destacó que la provincia enfrenta desafíos significativos para posicionarse como un destino turístico más competitivo a nivel nacional.

Bogian explicó que San Juan no ha sido históricamente un destino elegido para vacacionar o pasar los fines de semana largo. "San Juan nunca fue fuerte en turismo receptivo, no es un destino que se elija de por sí, como tal vez otras provincias. Entonces la mayor cantidad ha sido turismo corporativo, turismo de eventos o turismo de eventos deportivos", señaló en AM1020. Para la presidenta de la Asociación, el turismo de reuniones también juega un papel clave, ya que este tipo de eventos atrae una gran cantidad de visitantes, impactando de manera decisiva no sólo al sector hotelero, sino a toda la economía provincial.

A pesar de esta realidad, Bogian considera que la falta de un plan estratégico a largo plazo ha impedido que San Juan logre un desarrollo turístico más sólido. "Una política de Estado le falta a San Juan, un plan estratégico pero le faltó siempre. Nosotros estamos en contacto todo el tiempo con el Ministerio de Turismo y sé que se está trabajando en el tema. Sin un norte es muy difícil lograr lo que han logrado provincias vecinas, como Mendoza, que hace 20 años que trabaja con un mismo objetivo. Lo mismo pasa en Salta", explicó.

En cuanto a la percepción de que San Juan es caro para los turistas, la dirigente hizo hincapié en que los costos en la provincia son similares a los de otras regiones del país. "De acuerdo a un informe que yo tengo de la Federación Empresarial Hotelero Gastronómico, en Hotelería somos la segunda provincia más barata después de Tucumán", señaló Bogian.

"De todas maneras, esto de que somos caros, la verdad es que me cuesta un poco entender de dónde sale esa idea, porque nosotros tenemos exactamente los mismos costos que Buenos Aires o que en cualquier otra provincia. Los sueldos es por convenio colectivo de trabajo y es el mismo. Gana lo mismo un recepcionista en San Juan que uno en Buenos Aires. Nuestra energía suele ser bastante más cara, entonces, nuestros costos también son altísimos", añadió.

Con respecto a la idea de que el turismo en San Juan podría ser más barato que en otras provincias, Bogian sugirió que este concepto se debe a una falta de conciencia sobre lo que la provincia tiene para ofrecer. "Yo creo que esto es culpa de no ser conscientes de lo que tiene San Juan para ofrecer, porque si nosotros como sanjuaninos supiéramos la cantidad de cosas que tenemos para ofrecer y fuésemos fans de lo nuestro, creo que no sabríamos hacer estos comentarios", expresó con optimismo. "Carlos Paz tiene que ser más caro que nosotros, si nosotros tenemos cosas diez veces más lindas que Carlos Paz", concluyó.