La escuelita que surgió por la pasión futbolera de un técnico

Hace un poco más de un año que Héctor Arrieta pudo concretar su sueño de dirigir un equipo de fútbol pero esta vez de una forma muy especial. El 6 de febrero de 2024, el hombre oriundo de 9 de Julio formó la escuelita de fútbol de Las Chacritas - Escuela FC Las Chacritas - para cumplir con su gran anhelo y brindar sus conocimientos a todos los niños que adoran jugar a la pelota.

Noticias Relacionadas Millonarios solidarios: una escuelita de fútbol de Las Chacritas recibió donaciones de River

"Hicimos una inscripción y comenzamos con 20 chicos pero al transcurrir los meses llegamos a 60. Participamos de un torno que organiza la Municipalidad de San Martín con equipos de ese departamento, de Caucete, de 25 de Mayo y Santa Lucía. Así trabajamos todo el año con esa competencia", recordó a Diario La Provincia SJ, Héctor Arrieta

Actualmente cuentan con categorías desde la 2011 hasta la 2020 que están en pretemporada. "Tenemos profes y dos ayudantes, uno de ellos está próximo a recibirse de profe de educación física", agregó el hombre. Sus hermanos le ayudan en la escuelita y el profe es Arrieta, pero no es familiar.

Los inicios

"No conseguía trabajo como técnico y mi esposa me dio la idea de crear la escuela porque había chicos que no participaban de otros clubes y quizás se sumarían con nosotros", contó Héctor. "No nos costó formar todas las categorías que tenemos hoy en día", indicó.

"Yo jugaba en el Club Libertad Juvenil y llegué hasta cuarta división y por razones de trabajo dejo el futbol, estuvo como dirigente y tuvo la posibilidad de hacer el curso de técnico y puede dirigir infanto- juvenil y grandes", añadió

Los desafíos

Uno de los más importantes, es que no hay sede de la entidad. "El año pasado nos prestaban un predio y en este 2025 se mudaron al Club Tapones donde están trabajando de a poco para ponerlo en condiciones para que los chicos entrenen en la cancha", remarcó.

Héctor y su equipo cobran una módica cuota para cubrir el seguro de los chicos y comprar materiales para entrenar.

"No les exijo ganar lo mas importante es formar al chico para que sea una buena persona. Lo más importante es formar una familia futbolera donde se integren todos. Saber compartir y que disfruten del juego son nuestras premisas. Buscamos formar a los chicos con principios y valores", añadió.

"La experiencia es muy linda. Tenemos chicos que vienen de otras escuelas y muchos que se suman por primera vez. Me siento muy respaldado por las familias", cerró el técnico.

Recientemente en su paso por San Juan, la Fundación River eligió a la escuela para entregar donaciones y hasta el predio en 9 de Julio llegaron Jorge Brito ante la emoción y sorpresa de todos los pequeños de la institución. Otro club fue el nexo para que la Fundación de River se contactara con ellos y llegara hasta sus instalaciones para llevar donaciones.