"Los Niños", el emprendimiento familiar que reúne los sabores de Rawson en dulces y conservas

martes, 25 de febrero de 2025 17:25

Proveniente de una familia de trabajadores rurales, actividad que ella también ejerció durante mucho tiempo, Marcela López le dio un giro a su vida al emprender con un proyecto de dulces y conservas al que llamó, "Los Niños" en honor al esfuerzo de los integrantes para salir adelante. Junto con su marido, Daniel Rosales, y con sus dos hijos, continuaron con el trabajo que venía haciendo su madre, reuniendo los sabores de productores de Rawson y sumando otro apoyo a la economía familiar.

"Hay un señor que me vende los espárragos en el médano y me los vende para hacerlos al escabeche ", contó Marcela sobre sus inicios a Diario La Provincia SJ. Un proyecto que le da valor agregado a los productos agrícolas de la zona: "Hay otro señor que me vende los alcauciles que vive en la Colonia Rodas, lo demás con un vecino que tiene unas hileras de damasco y me las dan porque no las ocupa”.

Incluso en su propia casa tienen un pequeño terrenito en Calle 7 y pasando América “hemos puesto unas higueras, ciruelos, duraznos, pero con la falta de agua en el médano cuesta mucho, también saqué unas peras", expresó.

La producción de dulces y conservas es un esfuerzo familiar. "Mi mamá ahora no puede ayudarme, va a conversar, es capataz", dijo entre risas y agregó, "ahora en la temporada de salsa nos levantamos a las 5 de la mañana, hasta que mi marido se va a trabajar y cuando se levantan los niños me ayudan y seguimos hasta que terminamos. Tienen 14 y 11 años", contó.

Marcela recuerda sus primeros aprendizajes en la cocina: "Algunas cosas las aprendimos de mi madre que trabajaba en el servicio doméstico y le enseñaron donde trabajaba, donde yo trabajaba nos enseñaron a hacer una variedad de salsas porque son gringos los patrones".

La tradición de trabajar en el campo viene de familia, “mi mamá, mi papá, yo y mi marido trabajamos en el campo y no alcanza, yo trabajé hasta los 36 años en el campo hasta que me casé y yo le ayudaba a mi mamá en los tiempos libres a hacer las cosas”. El cambio drástico llegó cuando se casó, y con dos hijos pequeños, decidieron ponerle “Los Niños”: “empecé a aportar con esto, mi mamá venía a las ferias pero después la pandemia se enfermó, le dio Parkinson y ya no pudo venir así que empezamos a venir nosotros".

La variedad de productos que elaboran es amplia. "nosotros empezamos con salsa, pickles, berenjenas, porotos, dulces y conservas, siempre hacemos de durazno, damasco, frutas mezcladas de todas las variedades de estación. En los dulces comenzamos con los principales, duraznos, damasco y luego haciendo nuevos, hacemos mora con manzana, naranja con quinoto, remolacha y manzana, moras".

En este sentido agregó, “hemos ido de a poquito agregándole cosas que hemos aprendido, haciendo cursos para ir aprendiendo porque uno sabe pero tiene que aprender sobre las cantidades y todo eso".

"Hacemos la salsa con el tomate pelado, hacemos la ensalada que es la berenjena y el pimiento, la cebolla asada, la portuguesa, el ketchup", detalló Marcela sobre la elaboración de otros productos.

La temporada alta de producción es clave, y a veces demanda muchas horas y también la colaboración de toda la familia, "ahora en la temporada de salsa estamos todo el día porque hay que limpiar, preparar las botellas, pelar. El alcaucil es en agosto, septiembre, tenés que aprovechar la temporada".

A pesar de las dificultades económicas, Marcela y su familia siguen adelante. "La situación económica en general está mal, pero te vas defendiendo. Lo que cuesta no es tanto lo de adentro sino el frasco. Los dulces los tengo en $2800, las conservas dulces y saladas en 3000, la salsa $1500 y $2000", su número de contacto es 2645731621.