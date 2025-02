Es sanjuanino, dejó la albañilería y el ciclismo para apostar a las imágenes para adultos

martes, 25 de febrero de 2025 11:33

Damián Romero, un joven sanjuanino de 30 años, dio un giro radical a su vida, dejando atrás su carrera en el ciclismo y el trabajo como albañil para adentrarse en la creación de contenido sex para plataformas digitales. "Amo los deportes, desde el karate al fútbol, y sacar fotos en poses sensuales", confiesa en una charla con Infobae. Desde su juventud, Damián se dedicó al ciclismo, y a los 18 años formó parte de un equipo de ruta de San Juan. "Pasaba seis meses pedaleando y la otra mitad del año en Morón trabajando de albañil", recuerda con nostalgia.

Sin embargo, la exigencia física y las estrictas rutinas de entrenamiento del ciclismo comenzaron a pasar factura. "Era muy exigente en cuanto al peso que debíamos mantener y las rutinas de entrenamiento", explica Damián. En un viaje de regreso desde San Juan, decidió dar un giro a su vida, abandonar la bicicleta y dejar de trabajar en la construcción. Fue entonces cuando se adentró en el mundo de la creación de contenido en plataformas digitales, sin saber cómo comenzarlo. "Me metí de lleno sin saber ni cómo empezar, ni cómo era", admite.

Su primer paso fue transformar su físico. "Agrandé mis músculos y marqué mucho más mis bíceps, pectorales y abdominales", explica sobre los cambios que hizo. Se dedicó completamente a producir contenido visual, y sus primeras fotos de desnudos totales marcaron la pauta. "Empecé a subir fotos mucho más atrevidas que las que publicaba en Instagram", sonríe al recordar esos días.

Foto Infobae

Antes de su incursión en el mundo de las plataformas digitales como OnlyFans y Pornhub, Damián intentó suerte en el cine y la televisión, participando en varios castings. Sin embargo, pronto se dio cuenta del potencial económico de estas plataformas. "Cuando vi lo que se ganaba y que, además, el trabajo me gusta, entendí que era lo mío", asegura con convicción. Desde entonces, la conexión con sus seguidores ha sido fundamental para su éxito. “Trato de que cada uno se sienta especial. Contesto todos los mensajes yo”, comenta.

El crecimiento en las plataformas llevó a Damián a explorar más allá de su contenido inicial, participando en proyectos colaborativos como actor porno y adaptándose a nuevas demandas de sus seguidores. “Me concentro en lo que hago, porque se nota cuando no estoy de buen ánimo. Tener una vida sana me ayuda a mantenerme en forma”, reflexiona sobre los desafíos de su actividad. Además, subraya la importancia de la confianza y el respeto en sus proyectos colaborativos.

Hoy, Damián no solo ha construido una marca personal, sino que tiene grandes proyectos en mente. Con la vista puesta en el mercado internacional, su objetivo es expandir su presencia en Europa y Estados Unidos. "Mi sueño es ser uno de los primeros argentinos en alcanzar el éxito en esos mercados", concluye, mientras continúa desarrollando su carrera y conectando con nuevos seguidores.