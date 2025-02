La magia de "Tejitas": cuando el reciclaje se convierte en arte y decoración en San Juan

domingo, 23 de febrero de 2025 15:23

Lo que algunos ven como desechos, una joven sanjuanina ve como posible fuente de arte. Analía Macía es de Pocito y en sus ojos está la mirada de una artista que hace de recortes de tejas verdaderos productos creativos para el hogar. Su emprendimiento se llama Tejitas y ha comenzado a cautivar a la comunidad sanjuanina con una propuesta innovadora y sustentable.

La idea de Tejitas nació de una necesidad de aprovechar los sobrantes de un material comúnmente descartado. Analía recicla recortes y desechos de tejas de cerámica para crear hermosos cuadros, portallaves y porta-sahumerios con diseños llenos de color y creatividad.

"La iniciativa nació porque tengo una amiga que había puesto tejas en su casa y tenía un montón de desperdicios. Y a mí siempre me ha llamado la atención pintar o las manualidades. Un día la vi ahí tirada, tenía un agujerito, le colgué una tirita y dije 'lo voy a pintar'. Y Me gustó cómo quedó", comenzó explicando Analía a Diario La Provincia SJ.

A lo largo de los meses, lo que comenzó como una idea simple se convirtió en un verdadero arte reciclado. Las tejas pintadas no solo se han ganado el corazón de los sanjuaninos, sino que también han logrado hacerse un espacio en las redes sociales y en ferias locales. Las tejas, por su resistencia al sol y a las inclemencias del tiempo, se presentan como una alternativa duradera y única a los tradicionales cuadros de madera.

“Lo que hago es pintar las tejas y darles un nuevo uso. No solo hago cuadros, sino también portallaves y portasahumerios. Me encanta la idea de reutilizar los pedazos más pequeños y darles vida con algo más funcional”, explicó. Este enfoque creativo y sustentable le ha permitido ofrecer productos que se destacan por su originalidad y versatilidad, con un estilo muy personal de colores vibrantes y patrones únicos.

Pero la creatividad de Analía no termina allí. Además de reciclar las tejas, se dedica a la reutilización de maderas, especialmente machimbre, para hacer cuadros decorativos. Su habilidad para transformar materiales en desuso en objetos artísticos es una muestra de su pasión por la pintura y las manualidades, un interés que ha cultivado desde su infancia. "Cuando era más chica, me gustaba dibujar y pintar con cartulina. Siempre me llamó la atención hacer cosas con las manos", recordó.

En cuanto a su proceso de aprendizaje, Analía menciona que tuvo una gran influencia de Gabriela Villegas, una profesora que, antes de la pandemia del 2020, ofrecía talleres de pintura en la municipalidad de la Capital. "Gabriela me enseñó mucho sobre la combinación de colores, luces y sombras. De ahí me vino toda la creatividad", comentó con agradecimiento.

Para Analía, Tejitas representa un espacio personal donde puede escapar de la rutina y disfrutar de su tiempo libre. "Soy mamá de una nena de tres años, y en mis tiempos libres me pongo a hacer esto. Mi hija me ve trabajando y a veces me dice 'Te ayudo, mami'. Es una manera linda de compartir tiempo juntas", expresó.

El trabajo de Analía es un claro ejemplo de cómo, a través de la creatividad y el reciclaje, se pueden generar productos innovadores y sostenibles que además enriquecen la identidad local. Tejitas logró posicionarse como una opción atractiva tanto para los habitantes de San Juan como para aquellos interesados en productos que a la vez sean funcionales y llenos de arte.