Con su magia intacta, La Casita del Ratón Pérez se renovó en San Juan

No hay quien pase por calle Perito Moreno Norte, antes de avenida Libertador, en Capital que no se detenga a mirar una pintoresca casita. Es que, aunque la mirada deba bajar casi al piso, es imposible no leer un contundente cartel: "La Casita del Ratón Pérez".

El rinconcito ya figura en Google Maps como "atractivo turístico" y desde que el particular vecino se instaló en la pandemia en el frente de la vivienda de Laura Giménez y familia, recibe visitas, cartas y regalitos (sí, pequeños para poder caber), con la ilusión intacta. La de saber que el clásico personaje que se lleva los dientes que renuevan los chicos y sus cartitas, y deja dinero a cambio, eligió San Juan para tener uno de sus domicilios.

Colorida y mágica, la Casita del Ratón Pérez ya es un atractivo turístico en San Juan. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

"La Casita tuvo bastante renovaciones a lo largo de estos años. Algunas veces porque desaparecían los adornitos, otras porque el viento se los llevaba, entre otros. Siempre fueron cositas que le colocábamos. Al principio, habíamos pegado pastito y goma eva pero se deterioraba con las lluvias, los vientos y la tierra y lo renovamos. Debido a esto, en septiembre del 2024, mi esposo me sugirió que pintara la fachada. Pero cómo no veía posible poder pintar directamente la pared, surgió otra idea", expresó Laura, que con su calidez y amabilidad, recibió a Diario La Provincia SJ en la siesta. En ese momento, el ratoncito, como buen sanjuanino por adopción, parecía descansar.

Como el cambio era un hecho, surgió una nueva propuesta. "Mi esposo tenía una chapa de alumnio que justo podía colocarse en la entrada de la Casita. No se iba a deteriorar con las inclemencia del tiempo y me dijo: "si vos te animas, la pintas y después, yo te la amuro. Así lo hicimos: me imaginé la Casita, la pinté y la chapa quedó amurada por él. Esto está resistiendo todo: incluso el granizo que cayó este verano y de las tormentas, salió airoso", contó muy contenta de la nueva obra.

Laura señaló que tiene muchas anécdotas relacionadas con su inquilino. "Por ejemplo, vino gente de Buenos Aires y de Córdoba que tienen sus abuelitos acá y pasaron por la Casita. Ni hablar de escuelas, en las que los chicos del Primer grado vienen a conocer y hablan de salud bucal visitando al ratoncito Pérez", relató.

Y agregó que en San Juan ocurrió una situación que, en otros lugares del país, se volvió viral: "vino una maestra con su alumna a confirmar que se le había salido un diente en la escuela y lo habían perdido. En otra ocasión, alguien lo perdió cuando lo estaba lavando y vino a pedirle al ratoncito que se lo buscara en las cañerías. Mientras que, en otro caso, un nene avisó al Ratón que se tragó su diente al morder una manzana. Tenemos muchas anécdotas muy bonitas".

Laura resaltó que, así como muchos visitantes sólo se quedan admirar la casita o dejan cartas, otros la consultan con la curiosidad de saber cómo es por dentro. "La casita es así; es mágica. El ratón tiene su huequito que no sé a dónde va porque yo no lo puedo ver más allá de lo evidente. El ratón Pérez siempre fue y seguirá siendo mágico. Los chicos vienen y lo llaman pero no se hace ver para cuidar esa ilusión", sentenció. Laura Giménez, vecina y "secretaria" del Ratoncito, pintó la nueva fachada.

Cuando los visitantes dejan cartitas en la puerta de Pérez, Laura, que es su "secretaria", se fija si escribieron un número de celular. En caso que así sea, ella envía un cuento en PDF con la historia del Ratón con tiernas ilustraciones y fotos.

La de San Juan, una de los famosos domicilios de Pérez

Laura contó que "nos han llegado historias de otras casitas que están en otros lugares. En España hay varias, por ejemplo en Valencia, en Barcelona y en Madrid hay dos. Hay una que es igual que esta, y otra que, dicen, fue la primer casita del ratón Pérez en el sótano de una confitería muy famosa y antigua, donde sus dueños están creo que desde el 1800. Tuvo tanta repercusión que, en el subsuelo, hicieron un museo con todas las casitas".

El Ratón Pérez se instaló en San Juan en 2020, o al menos, en ese momento fue cuando Laura y su familia se percataron de su casita. "Ahí descubrimos que era la casita del ratón Pérez porque a mi primer nietito se le cayó su primer diente y no lo dejaban entrar a la casa de los abuelos, por la cuarentena, para ver si el ratón Pérez le había dejado algo. Entonces, el ratón Pérez, que es muy inteligente nos hizo saber esto: "le voy a dejar unas moneditas en la puerta de mi casita. Y fue como en la puerta de su pequeño hogar, cumplió lo prometido". Como agradecimiento, comenzaron a hermosear la casita: "Le colocamos todos los chiches que teníamos y después, vinieron otros chicos, le trajeron sus cositas y sus juguetitos. Una vez, le colocaron unas macetitas preciosas de cerámica. Siempre están dejándole cositas; es muy mimado", detalló.

Laura resaltó que, además de gatos que están totalmente prohibidos para seguridad de su pequeño amigo, hay cosas que pide no obsequiar. "Por favor, no dejen comida, porque a veces, los chicos le dejan quesito o alguna golosina y se llena de hormigas. Por eso, el ratoncito no se las puede llevar. Tampoco le dejen plata, porque él no necesita. Al contrario, él les compra los dientes a los chicos", dijo.

Sobre lo que representa su vecino, ella no dudó en dejar un bello mensaje. "La magia que trae el ratón la asocio a la fantasía que crean los chicos, a sus sueños y esa esperanza de creer en estos seres especiales. Es algo que genera alegría como el Conejo de Pascuas o los Reyes Magos, tanto a los chicos como a los grandes. Porque a los adultos también nos gusta toda esta fantasía y hace muy bien a nuestro cerebro, nuestra alma y más en la etapa de la vida que se está viviendo hoy en día, con tanta cruda realidad. Eso, muchas veces, no permite que el chico tenga fantasía, imaginación; que invente algo o crea en el Ratón que le genera ternura y es muy saludable al alma", expresó.

La Casita, a lo largo del tiempo

Laura compartió con este diario una cronología en fotos de cómo cambió la casita del Ratón Pérez. Mirá las imágenes: