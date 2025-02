Adopciones en San Juan: cerca de la mitad de los postulantes están dispuestos a recibir a más de un niño

viernes, 21 de febrero de 2025 07:42

San Juan se encuentra en una importante posición respecto de las otras provincias de la región, en cuanto a la cantidad de inscriptos solicitando adopción con 129 carpetas, superando a Mendoza (123) cuya diferencia de habitantes supera el millón. De este número, en la actualidad, 87 están en condiciones de adoptabilidad, cuya situación se define por varios factores circunstanciales.

Se trata de un corte histórico que además reveló que casi un 47,29% de los postulantes están dispuestos a recibir a más de un niño o adolescente. Este número se encuentra por encima de la media nacional, cuya predisposición solo alcanza el 37,64%, casi 10 puntos porcentuales por debajo de la provincia.

Según manifestó la Licenciada Teresita Rodríguez, a cargo del Registro Único de Adopción, se trata de una situación recurrente, donde en un mismo hogar suele haber más de un menor vulnerable a situaciones graves de violación de derechos. "Nosotros estamos trabajando mucho este tema a nivel nacional, es menor la cantidad. Hay muchos casos de hermanos, la mayoría, cuando el juez toma la decisión de separar a un niño por razones graves de un entorno familiar, por lo general salen todos, porque están todos en riesgo", dijo la especialista a Diario La Provincia SJ.

También destacó que reciben solicitudes de otros puntos del país: "De otras provincias nos piden carpetas porque en algunas no hay postulantes para grupos de hermanos. O tienen muy poquitos y ahí nomás los convocan”, dijo la entrevistada y agregó: “el tema de los hermanos, por parte de madre o padres, se identifican como hermanos. A veces lo cria la abuela o la tía y no tienen un vínculo".

Uno de los temas que preocupa es el estado de salud, en referencia a enfermedades o patologías que en general son gravesen los niños. “Son los casos que hemos terminado el año pasado en convocatorias públicas porque dentro del registro no había familia. Solo había 29 familias que aceptaban, pero ninguna para patologías graves, sí alguna situación de corto plazo o apoyatura de algún tratamiento", explicó Rodríguez.

En este sentido aclaró: "en relación al nivel nacional tenemos un poco más de apertura, pero eso se trabaja, no son los niños ideales o que vieron en alguna película o en alguna novela”.

Con respecto a las expectativas que a veces tienen los postulantes, aseguró que “son niños concretos que han sido separados de sus familias por situaciones graves y han sido vulnerados todos sus derechos. Es muy probable que este niño necesite apoyatura al principio de todo tipo".

Sobre el proceso de postulación, la búsqueda primero se realiza en su provincia y si no encuentra una familia, acude a la región y sino a la red federal. “Argentina es muy grande y tenemos historias culturales muy distintas en el norte y en el sur. Un niño de Buenos Aires integrarse al interior es complicado y también viceversa. Siempre tratamos de priorizar lo que es la región. En San Juan se vincularon chicos que venían de una provincia del noreste y que hablaban guaraní", remarcó.

Sobre la edad de los niños y las preferencias de los postulantes, la Lic. Rodríguez indicó que "a medida que aumenta la edad de los niños baja el interés,la mayoría de los postulantes buscan hasta cuatro o cinco años de edad de los niños, a nivel nacional es la misma tendencia".

El registro es bastante dinámico, "hoy día tenemos cinco más que han entrado a las 7 de la mañana, eso se va a aumentar, pero posiblemente salga alguna adopción plena y se va a bajar el número porque se termina el proceso”.

Al 6 de febrero, de las 129 carpetas, solo 87 estaban en condiciones para recibir algún niño o adolescente, las otras 42 carpetas están “transitoriamente no disponibles porque ya están transitando un proceso de adopción, o porque se cambiaron a otra provincia o porque se están separando la pareja, porque está en crisis y mientras trabajan en terapia se siguen o no juntos entran en esta categoría, no se da de baja la carpeta”.

Datos Clave sobre Adopción en San Juan (Argentina)