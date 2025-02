Científicos viajarán a EE.UU. para desentrañar las claves de cómo tiembla en San Juan

domingo, 2 de febrero de 2025 09:14

En 2023, San Juan fue parte y protagonista del innovador proyecto internacional TANGO. Por un mes, un centenar de familias sanjuaninas tuvo en su casa una mini estación sismológica que midió cómo se comporta el suelo en la provincia durante los sismos. Se trató de una iniciativa del Gabinete de Sismotectónica (CONICET), dependiente del Departamento de Geofísica y Astronomía de la Universidad Nacional de San Juan y se registraron datos de microzonificación sísmica que permitirán, entre otros, mejorar las normas de construcciones sismorresistentes a nivel local.

Este año, se encarará una nueva etapa ya que el inmenso volumen de datos se convertirá en "información reveladora" pero para ello es preciso que haya una capacitación especial y en ello, investigadores sanjuaninos se proyectarán en EE.UU. "Los sensores estuvieron a lo largo de la ciudad y en la zona periurbana y se realizó la descarga de los datos que fue voluminosa. Fue muy difícil descargarlos porque la capacidad de Internet que necesitábamos no era suficiente. Es por ello, tuvimos la visita de investigadores extranjeros que nos trajeron los datos en discos y tuvimos que equipar nuestras computadoras para poder trabajarlos", detalló a Diario La Provincia SJ, el Dr. Gustavo Ortiz, subdirector de Departamento de Geofísica, Astronomía y Física, y referente del Gabinete de Sismotectónica (CIGEBIO- CONICET) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ.

"Seguimos trabajando y aún no tenemos los resultados finales. Estamos entusiasmados debido a que nos invitaron a participar de un taller, en abril, que se realizará en Estados Unidos para trabajar estos datos ya que somos parte de este gran proyecto que se gestó en ese país. Al contemplar un vínculo con comunidades e investigadores sanjuaninos, nos capacitarán en Tucson, en la Universidad de Arizona, y agradecemos que nos ofrecieron un apoyo económico completo", expresó con orgullo. Es una etapa esperada la que encararán para poder interpretar la información que registraron los pequeños y poderosos sensores.

"Esperamos volver con resultados ya que lo que vamos a ver es el manejo de técnicas para trabajar ese gran volumen de datos. Vale recordar que dejamos trabajando las 150 estaciones por 30 días de corrido y, si hacemos un comparativo, el INPRES tiene 50 estaciones en toda la Argentina. Son estaciones pequeñas pero el dato es muy grande y es por eso que, en ese mes que estuvieron activas, triplicaron la capacidad del INPRES para todo el país", marcó sobre la importancia y dimensión del relevamiento realizado.

Señaló que, actualmente, en el análisis "se utiliza la Inteligencia Artificial (IA), el "machine learning" o aprendizaje automático, y necesitamos esas herramientas informáticas para poder analizar ese volumen de datos. El grupo se está capacitando y tenemos profesionales que están haciendo su doctorado, con lo que de Estados Unidos nos traeremos mucho más aceitadas las técnicas en sí".

Ortiz destacó que, como contracara a la gran voluntad y compromiso de los investigadores, está el alto costo económico para tener las computadoras que necesitan para trabajar. "Hay financiamiento que se frenó o cortó a nivel nacional y no se aprobaron nuevos proyectos. Al no tener recursos, no podemos comprar nuevos discos o memorias que quizás no son tan caras pero no tenemos el dinero. Esos son gastos que no podemos abordar y dificulta la labor".

Puso en valor que en la última visita de sus pares estadounidenses del proyecto compraron una memoria y se las entregaron, tras conocer la problemática. "Tuvimos ayuda de ellos y es la ciencia que tratamos de hacer, en esencia colaborativa. Nos extendieron una mano pero, por supuesto, necesitamos recursos locales. Si no hay financiamiento en ciencia, poco podemos volcar a la sociedad nuestro trabajo", sentenció.

Luego de su experiencia en EE.UU. y gracias a su acompañamiento, los sanjuaninos comenzarán a interpretar al San Juan bajo nuestros pies que está activo y tiene mucho para decir, a nivel sismológico.

El proyecto

Además del Gabinete de Sismotectónica (CIGEBIO- CONICET), fueron parte becarios doctorales, personal de apoyo e incluso estudiantes de la carrera de licenciatura de Geofísica.

Siendo huéspedes de los sensores, participaron no sólo familias de estudiantes universitarios sino otras que no tenían que ver con la UNSJ pero querían ser parte del estudio. Ese no fue el único cambio sino que, como sobraron algunos equipos, se amplió el área de colocación. Fueron algunos a La Rinconada, en Pocito, una de las zonas más afectadas por el terremoto del 18 de enero de 2021. "Uno se instaló en la radio comunitaria "La Lechuza" y ellos estuvieron muy comprometidos con todo lo que significó el terremoto", dijo en una anterior entrevista a Diario La Provincia SJ, Gustavo Ortiz.

Originalmente se había diagramado llegar a Chimbas Norte, Santa Lucía, Rivadavia, Capital y Rawson que congregan la mayor cantidad de población y actividad.

"La respuesta de quienes participaron fue muy buena y fue muy grato volver a encontrarnos. Habíamos tenido contacto con ellos antes de ir a sus casas y nos contaban que le comentaban a sus familias y sus vecinos sobre el proyecto. Les detallaban lo que les habíamos contado de los sensores y todos los equipos fueron muy bien cuidados", expresó.

Detalló que a cada sensor se le colocaba un elemento que los permitiera identificar dónde estaban, cuando fueran a extraerlos y estaban muy atentos a no mover nada. "Era una baldosa, un tacho o una maceta y nos contaban que, en los lugares donde había césped, cortaban alrededor para no alterar nada", agregó a modo de anécdota.

La intención de los investigadores también es elaborar un informe para compartir con quienes pusieron su casa para las mediciones del sensor. "Será algo sencillo y muy claro", manifestó Ortiz a este diario.

Sin precedentes

“Es algo que no se había hecho anteriormente. Hay un antecedente de microzonificación en 1982, realizada por el INPRES en un área muy acotada. Nosotros cubrimos un área mucho mayor”, sostuvo el subdirector del Departamento de Geofísica y Astronomía.

Respecto a la distribución de los sensores en la provincia, explicó que tenían que estar a una distancia de alrededor de un kilómetro. “Es un proyecto motivador, hace falta acercar la ciencia a la comunidad. El sentir que están aportando con su patio, cuidado del instrumento es justamente algo valioso. La idea es llegar a todos en general”, subrayó.

Y comentó que eran "sensores pequeños, con un tamaño aproximado de 10 cm de ancho a 20 cm de largo. Fueron enterrados en el suelo a una profundidad de 30 cm. Al desplegarlo, nos permitió observar cómo se comporta el suelo ante el paso de las ondas sísmicas, esto es muy importante a la hora de construir”, sostuvo el referente en el tema.