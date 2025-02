Viento Sur y calor intenso, la dupla que dominará San Juan en lo que queda del verano

domingo, 16 de febrero de 2025 15:07

San Juan tiene un verano extremo, que fue de intensas lluvias a calor insoportable, y aún quedarán más episodios en las que un binomio se alternará al menos hasta marzo.

"En cuanto a las olas de calor, configuraron un fenómeno atípico que vamos a repetir durante todo el verano. Todos los mapas dan para el próximo trimestre, entre febrero y abril, tendremos temperaturas por sobre lo normal. Este es un verano particular en cuanto a temperaturas y a lluvias; en ese marco no hay que descartar nuevas olas de calor", señaló a Diario La Provincia SJ, Agustina Albeiro, profesora de Geografía e integrante del programa de Climatología de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.

Comentó que lo que se forman en altura son "cuñas o montañas de aire caliente y mientras haya centros anticiclónicos, vamos a tener una elevada temperatura máxima y hay masas de aire cálidas por el verano en sí"

Para zonas montañosas y/o cordillerana, agregó "podemos esperar algunas precipitaciones en horas de la noche pero no es el panorama que se registra en el Valle de Tulum y las serranías. Tendríamos un panorama realmente deficitario en precipitaciones, por lo menos durante los próximos 10 días, de acuerdo a los datos consultados. Lo que vemos es que, aparentemente, se invirtió una tendencia: pasamos de un febrero llovedor a un enero de más precipitaciones. Hubo disponibilidad de humedad por calentamiento del océano Atlántico y un centro de baja presión en superficie".

Sobre las altas temperaturas, expresó que los datos históricos señalaron que la reciente ola de calor no tuvo el máximo de calor (que se registró en 1995) ni en extensión de los días de calor (le antecedió una en 2024 con 8 días). "Vamos a tener calor en San Juan pero no serían jornadas tan agobiantes como las que tuvimos. No hay que olvidar que el Sol es un agente que realmente tiene influencia, más cuando no hay nubosidad, algo que disipan los anticiclones como el que ocasionó la ola de calor anterior", afirmó.

En lo que resta del mes, según los datos, "parece que vamos a tener algunos que otros ingresos de lo que se llaman vaguadas, que son como valles de aire frío. Entonces eso también nos generará un poco más de inestabilidad en la atmósfera en general y hace que podamos llegar a tener mayor presencia de nubosidad. Eso ocurrirá, más bien durante las mañanas y las noches. Quizás se sienta un poco mejor, pero durante el día vamos a seguir con calor".

Sobre la reciente ola de calor

La Prof. Albeiro precisó que "si bien el anticiclón es un evento que tiene muchísimo protagonismo para dominar nuestro clima, estuvo muy presente y se ha posicionado muy al sur. Suele ubicarse a la altura de la latitud de Bolivia, por ejemplo, y ahora ha estado entre la latitud centro y norte de la provincia de San Juan. Entonces, realmente hizo una columna de bloqueo para los mecanismos de alivio.

Acerca de si el fenómeno tuvo influencia de "La Niña", explicó que "su estado actual está en un 60%, más o menos. de que se desarrolle. O sea, está muy moderada a neutral pero hemos estado realmente muy rigidos por la situación de la temperatura del océano Atlántico, que se ha mostrado una anomalía muy positiva. Eso hizo que se genere mucha más humedad y a la vez, pudo ingresar a través del centro este del país".

En definitiva, la especialista apuntó que "generó, más que nada, esta temporada tan alta de precipitaciones y gran presencia de humedad. Podemos sentirla cuando tenemos esta baja térmica en superficie que hace que ingrese todo esto desde las zonas tropicales de nuestro país, desde el trópico de Capricornio y que viene absorbiendo a su vez toda la humedad desde el sur de Brasil".