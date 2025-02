"Es un impacto fuerte mental": tras la repercusión por su pedido, Flor le habló a los sanjuaninos

domingo, 16 de febrero de 2025 21:38

Desgarrador. Así fue el pedido que hizo la sanjuanina Florencia Genovart a través de sus redes sociales. La joven sufre de numerosos problemas de salud que la llevan a estar en una situación de constante dolor y decidió recurrir a las redes sociales para pedir que su obra social cumpla con sus tratamientos e intervenciones quirúrgicas.

Producto de ese posteo, miles de sanjuaninos y personas de distintos puntos del país se vieron motivados por la causa y expresaron su apoyo por la causa. Eso generó que este domingo, Flor decidiera recurrir nuevamente a su cuenta de Instagram para hablarle a la gente.

"Desde 06/23 me alejé de las redes porque emocionalmente es fuerte, me alejé de mi gente, mis amigos, porque 'vivir' así es imposible, mi día a día es una lucha, nunca paro", comenzó expresando a través de su historia en Instagram.

Luego agregó: "probé todo, estudio a diario la medicina integrativa y como mejorar desde los hábitos saludables, terapias alternativas, y médicos que realizan esta medicina, son recibidos como médicos tradicionales, a su vez creo y puesto por todo, nunca paro, pero la vida no me da la suerte de mejorar".

Finalmente escribió: "necesito de la medicina tradicional para avanzar también. Todo esto es un impacto fuerte mental por eso agradezco os los que me apoyan y a la gente que no me conoce e intenta ayudarme. Me es imposible ver todos los comentarios y mensajes pero hago lo que puedo. Gracias, gracias por tanto apoyo".