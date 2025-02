Del amor al trabajo: cómo dos parejas sanjuaninas transformaron su pasión en proyectos de vida

viernes, 14 de febrero de 2025 07:58

Este Día de los Enamorados, celebramos el amor que va más allá de los corazones y las flores, el amor que se forja con esfuerzo, trabajo y sueños compartidos. Este es el caso de dos parejas sanjuaninas que, uniendo su pasión por el uno al otro y su deseo de crear algo propio, han dado vida a emprendimientos que los han fortalecido tanto en lo personal como en lo profesional.

Ivana Nome y Javier Alejandro Pereira, con su emprendimiento ZyB Artesanías, y Sergio Robledo y Elizabeth Godoy, con Infusiones del Bienestar LR, son ejemplos vivos de cómo el amor puede ser el motor de proyectos que buscan un futuro mejor.

Ivana y Javier tienen una historia que comenzó hace 20 años, cuando se conocieron jugando al pool. De una amistad surgió el amor, y con el tiempo, también un emprendimiento. "Empecé yo con el emprendimiento después de que nacieron nuestros hijos Zaira y Benjamín, y lo llamé ZyB por ellos", contó Ivana a Diario La Provincia SJ, quien al principio se dedicaba a ser pedicura y luego se volcó a la artesanía. Pero el gran cambio llegó cuando Javier perdió su empleo en la minería y, como terapia, Ivana le enseñó a tejer. "Le ofrecí enseñarle a tejer para canalizar el tema de los nervios, y comenzó con alfombras de totora. Desde ahí, todo cambió", agregó Ivana.

Javier, por su parte, vivió una experiencia de transformación que llevó su tiempo y tuvo sus altibajos. "Al principio tenía ganas de romper todo, porque se me trababa. No es algo que yo hacía. No podía por los nervios pero luego fui a una feria en el Centro Cultural La Superiora y llevé los muñecos que yo había hecho de la película Intensamente. También hice varias alfombras con el logo de Mario Bross y de otras animaciones como Pac-Man. Se vendieron todos al primer día, apenas abrimos. Me empezó a gustar y empecé a pedirle que me enseñara más", recordó Javier, quien, con el tiempo y ayuda constante de su esposa, mejoró toda su producción.

"Para mí es un orgullo haberle podido enseñar y que haya aprendido. Ahora trabajamos a la par porque el amor es unión. Es difícil trabajar en pareja porque no todos se acoplan. Por ahí empiezan los roces. Pero en esto, nosotros roces no hemos tenido. No ha surgido competencia. Nunca hubo una competencia porque yo le enseñé a él pero él me superó en la velocidad del tejido. Y así nos hemos ido acoplando", finalizó destacando que la clave también esá en en la organización y el trabajo en conjunto: "Cuando yo tejo, él hace la comida; cuando yo cocino, él se dedica a los tejidos. El amor es unión".

Por otro lado, Elizabeth Godoy y Sergio Robledo comparten su amor no solo como pareja, sino como socios en Infusiones del Bienestar LR, un emprendimiento de infusiones naturales que comenzó en plena pandemia. La relación comenzó en los pasillos de la facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ hace ya más de 15 años. Si bien estudiaban distintas carreras, el destino los cruzó y hace seis años se casaron. Luego juntos fusionaron sus conocimientos y habilidades para crear su emprendimiento.

Elizabeth es licenciada en biología y Sergio tiene conocimientos en somelería y diseño gráfico. "Ella es una persona tan sencilla y humilde que a mí me cautivó eso. Su humildad, su sencillez y su forma de ser me enamoró", reconoció Sergio a Diario La Provincia SJ.

Al principio, tuvieron otros emprendimientos, pero el de las infusiones naturales nació de manera muy orgánica y los consolidó. "Este emprendimiento nació en plena pandemia. En principio empezamos con otra idea y luego, en base a los estudios míos y a los de él, nos englobamos y nos embarcamos en el emprendimiento cuyo nombre son las siglas de nuestros apellidos", explicó ella a lo que él subrayó: "como pareja, fue un complemento, la verdad que salió natural. Fue muy rápido el hecho de decir, pandemia: damos vuelta a la página y salimos adelante".

Así es como ella diseñó los blends y él se encargó de la parte más visual. Lo que querían era ofrecer algo saludable y diferente y lo lograron. La combinación de manzanilla y otras hierbas medicinales ha sido un éxito entre sus clientes, quienes encuentran en sus productos no solo sabor, sino también alivio para la ansiedad y el estrés.

A pesar de los altibajos que atraviesa toda pareja, ambos aseguraron que el trabajo los ha fortalecido en su relación. "El emprendimiento nos ha unido mucho, nos ha permitido conocer más al otro y trabajar en equipo. Lo que más valoro es que nos complementamos", aseguró él a lo que ella agregó: "Para mí, el amor es compañerismo, respeto y confianza. Si uno se cae, el otro está ahí para levantarlo. Esa base de respeto es lo que nos mantiene juntos, en pareja y en el negocio".

Ambas parejas coinciden en que la clave del éxito está en la comunicación, acoplarse y ayudarse. "Cuando uno tiene una dificultad, el otro está ahí para guiar", destacaron.

Este Día de los Enamorados, estas dos parejas enseñan que el amor no solo se expresa en palabras, sino también en acciones: trabajando juntos por un futuro mejor, aprendiendo el uno del otro y, sobre todo, compartiendo sus sueños y desafíos. En ZyB Artesanías y Infusiones del Bienestar LR se refleja la esencia de un amor que va más allá de los límites del hogar.