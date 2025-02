Un ex-obispo auxiliar de San Juan renunció a la Diócesis de San Rafael

jueves, 13 de febrero de 2025 12:16

El ex- obispo auxiliar del Arzobispado de San Juan de Cuyo, Monseñor Carlos María Domínguez renunció a la Diócesis de San Rafael y del Sur mendocino. El Papa Francisco aceptó su decisión y designó como administrador apostólico a Marcelo Mazzitelli, quien es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Mendoza.

La confirmación, destacó Diario Los Andes, fue publicada en el boletín de prensa de la Santa Sede. Además, se conoció un comunicado de monseñor Domínguez:

"Por cuestiones de índole personal he presentado mi renuncia al gobierno pastoral como Obispo diocesano de San Rafael al Santo Padre Francisco a quien le agradezco su confianza cuando me nombró obispo de esta Diócesis. Intuyo la perplejidad que cause en todos ustedes esta noticia. Pero, créanme, esta decisión me causa un profundo dolor.

Durante tres años –uno como Administrador Apostólico y dos como Obispo diocesano- me entregué con todo el corazón a esta Iglesia de San Rafael. Quiero darles infinitas gracias por las incesantes muestras de afecto y por sentirme siempre acompañado por la oración de todos.

Quiero pedirles perdón por lo que hice mal, por lo que no hice y por lo que no supe hacer. Los llevo a todos y a cada uno de ustedes en mi corazón: a mis hermanos sacerdotes; a los seminaristas; a los religiosos, religiosas y consagradas; a los laicos y a tantos que Dios puso en mi camino episcopal.

Recen mucho por mí que en estos momentos me hace mucha falta. Yo rezo y rezaré siempre por ustedes y por esta Diócesis a la que amo. Los encomiendo a nuestra Madre de Lourdes y a la protección angelical de San Rafael. Dios los bendiga".