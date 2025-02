Qué pasará tras la rotura de juegos en el nuevo patio del Parque de Mayo

miércoles, 12 de febrero de 2025 12:37

Tras el entusiasmo por la inauguración del novedoso patio de juegos del Parque de Mayo, uno de los toboganes sufrió roturas y hubo indignación entre los sanjuaninos. En tanto, desde Gobierno evalúan cómo mejorar la seguridad y destacaron qué pasará con el juego dañado.

"Hubo otros daños menores aque reparamos rápidamente y se quitaron manchas y otros elementos. Lo del tobogán no es algo de un día para otro, porque hay que pedirlo nuevamente. Creemos que se rompió por el mal uso. Lamentablemente se ve como que ha sido un golpe, de todas maneras no tenemos pruebas. Sí, estos juegos están pensados para que el niño se desplace, o sea que no hay forma de que lo haya roto un niño con el buen uso", comentó la arquitecta Andrea Fernández, subsecretaria de Obras Públicas de San Juan.

Marcó que no hay cámaras de CISEM pero "sí hay seguridad y tenemos gente que hace un seguimiento del lugar. Pero esto es muy grande y los fines de semana hay mucha gente. Se dificulta ver exclusivamente todo".

Señaló que hubo sorpresa en Gobierno al conocer los daños. "Uno lo siente tan propio y también se siente esta angustia de tener estas noticias y del mal uso. Tenemos que tratar de pensar y actuar sobre que esto es de todos. La provincia hizo muchos esfuerzos para poder concretar esta obra y que tengan los niños donde ir a jugar, con todos los servicios que les hemos brindado. La verdad que es un lugar muy lindo para toda la familia, para que podamos aprovechar los fines de semana y encontrarnos con estos episodios, nos pone un poco tristes", reflexionó.

Tras este acto de vandalismo, dijo que evalúan reforzar la seguridad y hasta la posibilidad de hacer un cierre perimetral, como el que tenía el anterior patio de juegos. "Ahora lo estamos evaluando; es un tema del que nos estamos ocupando, desde que nos enteramos de esta situación. Próximamente tendremos novedades de cómo vamos a seguir o qué vamos a hacer ahí en el sector de juegos. La idea es reforzar más la seguridad", puntualizó.

Lo que pasó

Uno de los flamantes juegos del parque, un tobogán que formaba parte de las nuevas estructuras de juego, fue dañado en su base, aparentemente por una fuerza indebida. Este daño generó sorpresa e indignación entre los sanjuaninos. El tobogán fue inmediatamente marcado con una cinta de peligro para evitar accidentes hasta que pueda ser reparado.

Este hecho no solo afecta a la infraestructura recién estrenada, sino que también pone en evidencia la falta de responsabilidad en el cuidado de los bienes públicos. El patio de juegos forma parte de un ambicioso plan de renovación del Parque de Mayo, un proyecto diseñado para ofrecer un espacio seguro y atractivo para las familias sanjuaninas.