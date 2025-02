Boleto de colectivos: San Juan, atento a un incremento salarial de choferes

martes, 11 de febrero de 2025 14:54

Gobierno destacó que no está pactada una actualización del valor del boleto de colectivos pero están atentos a un factor que influye en la estructura de costos.

"Siempre hay pedido de la empresas para que se revise la estructura de costos. Tuvimos reuniones con empresarios, la semana pasada, de hecho pero no se habló de aumentos del boleto todavía. Sí sabemos que hay un incremento salarial que ya se pactó en Buenos Aires, entre UTA y FATAP y seguramente va a repercutir en las provincias. Cuando llegue esa situación tendremos que sentarnos a charlar", dijo en rueda de prensa, la ministra de Gobierno, Laura Palma.

Y resaltó: "Estaremos a la espera si sale este incremento salarial, pero hoy por hoy no hay aumentos".

Sobre subsidios, Palma afirmó que "desde Nación no llegan y ya nos dijeron que no sigamos insistiendo. Los que sacó Nación, no volverán. La provincia sigue sosteniendo el subsidio y tenemos una tarifa que es de las más económicas del país y está congelada desde julio del 2024. Hemos hecho un esfuerzo para mantenerla en esas condiciones"