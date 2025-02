Ola de calor récord: San Juan alcanzó 44º este lunes y una sensación térmica aún mayor

lunes, 10 de febrero de 2025 17:51

En San Juan es imposible hablar de otro tema que no sea la ola de calor intensa que, desde hace 5 días, desafía hasta el más fan del "team Verano". Este lunes se cumplió la temperatura récord y una sensación térmica para el recuerdo. En tanto, el alivio llegará con moderación y no con tanta fuerza pero para cumplir su propósito: frenar la escalada térmica.

Agustina Albeiro, profesora de Geografía e integrante del programa de Climatología de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ confirmó a Diario La Provincia SJ que, este lunes en la siesta, se llegó a los 44º de máxima y 46º de sensación térmica.

"Hay que hacer una búsqueda minuciosa de antecedentes pero en los registros de la estación del Servicio Meteorológico Nacional no se ha tenido un récord así. En mi caso, utilizo otra aplicación que tiene un bagaje un poco más amplio y me deja ver otras estaciones más. Además, debemos considerar la isla de calor que se genera la ciudad con la reflexión que tenemos con el asfalto, que es bastante distinto de lo que podemos encontrar en el Aeropuerto D. F. Sarmiento, con 2 o 3 grados de diferencia. No obstante, hemos llegado a los 44 grados. Es impresionante. Y en cuanto a la sensación térmica fue de 46º, según cálculos", explicó.

Los registros de la app del tiempo Windy.

Para Albeiro, "es algo totalmente inédito porque estas temperaturas se hubieran esperado en enero y las estamos teniendo ahora en el mes de febrero. Realmente se ha acumulado muchísimo calor en la superficie y eso hace que vengan estos alivios, como el que vamos a empezar a sentir esta madrugada. Aún así, la masa predominante en superficie sigue siendo cálida. Entonces, por más que vienen estos mecanismos de refresco, o no duran nada o no llegan a aliviar. Si bien vamos a tener este alivio con el ingreso de viento Sur, vamos a seguir con temperaturas por sobre lo normal, tanto en la mínima como en la máxima".

Adelantó que "podemos esperar mínimas alrededor de los 20º y máximas entre los 30º y los 35º. Es más, entre jueves y viernes ya va a volver a ser un poco de calor, pero bueno, porque se va a posicionar una baja en superficie. Al tener tanto calentamiento, se genera una baja presión de aire, lo que hace que se junte aún más calor. Pero bueno, va a ser desplazada otra vez el sábado".

Cómo será el esperado alivio

La Prof. Albeiro destacó que, de acuerdo a la aplicación que consulta, "se espera que el viento Sur ingrese bastante tranquilo. No serán ráfagas de 90 kilómetros por hora. Se ve una masa que viene avanzando lentamente. Así que yo creo que vamos a estar en el orden de los 40 a 50 kilómetros por hora. No se observa que sea un frente violento".

Y resaltó que este frente frío "ya trajo también alivio para el sector Sur del país, que eran muy necesario (por los incendios forestales en avance). En la zona de San Juan podrá vencer ese bloqueo y terminar con cinco días muy pero muy agobiantes. Si bien hay que revisar muy bien los datos, como esta ola de calor, no hubo otra".