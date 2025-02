Verónica Araya, la sanjuanina que impulsa la Ley Integral Trans

sábado, 1 de febrero de 2025 20:57

La Marcha Federal LGBT+ que se realizó en San Juan concentró a referentes de organizaciones sociales. Una de ellas fue Verónica Araya, coordinadora en la provincia de la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina, quien opinó sobre la manifestación y además definió el impulso que buscan darle a la Ley Integral Trans.



"Somos la única red nacional de mujeres y varones trans, impulsamos la Ley de identidad de género, la Ley de matrimonio igualitario y hoy nos encontramos para la primer marcha federal a nivel nacional", contó Verónica a Diario La Provincia SJ.



"Lamentablemente nos convoca los dichos del presidente de la Nación, dichos de odio. Venimos trabajando en las organizaciones sociales, como toda la sociedad argentina, en erradicar los crímenes de odio, los travestisidios, los femicidios, la verdad que estos dichos vienen a alentar más esto", indicó.

"Creo que hermanadas, hermanados, se han conquistado muchos derechos y esos derechos hoy no los podemos perder. Es por eso que decimos nunca más al closet", agregó.

Sobre la convocatoria de la marcha, Araya dijo: "se ve mucha juventud, la verdad que estamos con los jubilados, con los docentes también se unieron, muchos partidos políticos, la verdad que estamos muy conformes con la convocatoria, a nivel nacional también".

Y señaló: "eso quiere decir que no estamos toda la sociedad conforme con la política que lleva adelante este gobierno. Entonces es momento de decir basta, es momento de escuchar a las calles es momento de seguir avanzando con los derechos".

El nuevo proyecto

"Nosotros a nivel nacional venimos trabajando desde hace varios años por la Ley Integral Trans", remarcó Araya.

"Se trata de una ley madre que incluye el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, el acceso a la educación, a la cultura y al deporte", añadió.



"Sabemos que los cupos no dieron resultado. Hoy por hoy tenemos un cupo laboral a nivel nacional, una ley de cupo laboral, que lamentablemente San Juan es una de las provincias que nunca se votó el cupo laboral y hoy estamos precarizadas y precarizados. No conseguimos trabajo todavía. La única opción que nos dejan es el trabajo sexual no consentido. Entonces por eso es necesario que se vote esta ley para que podamos tener acceso a la vivienda. Sabemos que más del 99% de la comunidad trans no accedemos a la vivienda", concluyó.