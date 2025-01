Habló el verdulero acusado de la muerte de la perra en Rawson: "la intención nunca fue matarla"

jueves, 9 de enero de 2025 14:01

"La intención nunca fue matarla". Con esas palabras, el hombre acusado de matar a la perra "Negrita" en Rawson, rompió el silencio. Julio Gallo, propietario de la verdulería de boulevard Sarmiento y calle Lemos, en aquel departamento, aseguró que no entiende por qué la gente está reaccionando tanto contra él y la verdulería.

"No entiendo por qué, tan grande lo que han armado. Ni que se hubiera muerto un ser humano, yo no entiendo, no entiendo nada de esto que ha pasado. Creo que se equivoca la gente", expresó el hombre en Canal 13.

El hecho ocurrió a fines de diciembre pasado y generó la reacción de decenas de proteccionistas que se movilizaron el pasado 3 de enero hasta la verdulería para escrachar al hombre. Además radicaron una denuncia en Comisaría Sexta por la violación de la ley Sarmiento, contra el maltrato animal. A partir de esto, la Jueza de Faltas del departamento que dispuso la clausura por tiempo indeterminado hasta que la justicia provincial resuelva la causa.

"¿Usted cree que uno ha querido matar a la perrita?, ¡no!. Fue correrla del negocio nada más. ¿Me entiende?. Nunca fue mi intención matarla. Era sacarla del negocio, porque venía a mear las verduras. Nada más. Y uno lo que quería era correrla nada más", explicó.

Si bien era una perra de la calle, el hombre apuntó a los que alguna vez fueron sus dueños "porque no los cuidan ellos". "Dejan las perras afuera, en la calle y se meten en cualquier lado", destacó.

Finalmente destacó que puso la verdulería a la venta con llave incluida. "Ya tenemos dos o tres clientes", concluyó lamentando que ahora sus empleados deberán salir a buscar otro trabajo.