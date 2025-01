Mono tití rescatado en Trinidad: es una hembrita joven y está desnutrida

miércoles, 8 de enero de 2025 11:32

Costó pero se consiguió. El mono tití pincel cara negra fue rescatado este miércoles tras varias horas de intenso trabajo. El animalito, que pesa menos de 200 gramos, logró entrar en la jaulatrampa con el fin de comer algo y en ese momento pudo ser capturado por personal de la Secretaría de Ambiente y del veterinario Pirata Olivares.

"Se colocaron trampas muy altas porque los monos tienen la seguridad en la altura. Entonces, ante cualquier situación que se ven amenazados, buscan altura. Lógicamente, el monito estaba asustadísimo por la cantidad de gente que había y por los gavilanes de la plaza que lo estaban acechando. En una oportunidad, casi lo agarra un gavilán, fue impresionante", comenzó explicando Olivares a Diario La Provincia SJ.

Las trampas fueron colocadas en los árboles bien altas y esta mañana a las 8 de la mañana ya se la pudo atrapar. Inmediatamente fue llevada a la veterinaria de Olivares quien evaluó su estado.

"Está bien, está muy flaca, probablemente mal alimentada. Desde que está libre, el pobre animal no debe haber comido como corresponde. Algo deshidratada seguramente, pero está sana. No tiene heridas ni nada que le vaya a complicar su vida futura", aseguró tras el primer análisis y revisión médica.

Es una hembra adulta, juvenil, pero en mal estado de nutrición. Está desnutrida y mal alimentada o hipoalimentado. También presentó signos de deshidratación pero no hizo falta poner suero porque tiene interés por comer. "Hay que ver cuánto tiempo hace que está suelto, todo eso influye. Un animalito que en estado natural pesa como mucho 200 gramos. Entonces, uno o dos días que no coma bien, se viene muy abajo", aclaró.

Ahora hay que rehabilitarla, ver que engorde y si se recupera. Harán un plan sanitario que implica desparasitar y todo lo que sea de rutina con cualquier animal que se encuentra. "De ahí en más, la Secretaría de Ambiente evaluará qué es lo que van a hacer con este animalito. Ya tomando agua en un día se va a recuperar, eso no pasa nada. A ella le llama la atención la comida. Recién la han traído acá, le hemos puesto comida. Ha comido un poco de banana y todo eso. Entonces va a responder bien. Hay que ver cómo pasan los días, pero va a responder bien", destacó.

En la granja de la veterinaria del Pirata hay otros monos titi pincel pero son pincel cara blanca y ella es pincel cara negra. Son del mismo tamaño y se pueden relacionar pero hay que hacer una adaptación previa, ponerle una jaula al lado para que se conozcan.

"Después se la podrá introducir, no llevarla de una sola vez, porque son animales que hacen núcleos familiares. Entonces sería un problema, pero se va a adaptar perfectamente", señaló.

Finalmente aclaró que no son mascotas. "La gente quiere mascotas raras, la gente quiere algo extraño. Los monos los ven casi como un bebé. Y no son mascotas, no se adaptan a una familia. Es difícil alimentarlos, es difícil cuidarlos. Los que hay en la granja en invierno están con estufas las 24 horas. Día y noche, desde que empieza el frío del marzo, tengo prendidas las estufas hasta septiembre, octubre. Entonces es importantísimo darle un hábitat", finalizó subrayando que "no la pasa bien el mono" cuando está fuera de su lugar.