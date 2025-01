En San Juan, la transición hacia la receta electrónica se va produciendo de forma gradual

martes, 7 de enero de 2025 22:13

Según dispuso el Gobierno Nacional, a partir del 1° de enero de 2025, la receta electrónica se establece como la modalidad obligatoria para la prescripción de medicamentos en gran parte de Argentina. Sin embargo, a pesar de la normativa nacional, en San Juan se acordó que las farmacias aún reciban las recetas en papel por un tiempo más, lo que genera un periodo de adaptación tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud.

Desde el sector farmacéutico en San Juan aseguraron que la transición hacia la receta electrónica se va produciendo de forma gradual. "Ya nos han llegado varios comunicados de distintas obras sociales y la semana pasada tuvimos con la subinterventora que está a cargo ahora de la Obra Social Provincia y nos informó que van a convivir las dos, están sacando la resolución ahora", señaló Mauricio Caif, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias a Diario La Provincia SJ.

Esta medida, según el dirigente, ayuda a calmar las ansiedades de los farmacéuticos, quienes ya están preparados para recibir recetas electrónicas, pero saben que el reto es mayor para los médicos, quienes aún no tienen plenamente implementada esta modalidad.

"La reglamentación nacional establecía que a partir del 1 de enero ya no iba a estar más la papel. La verdad que nosotros estábamos con ese comunicado, con ese instructivo, pero no, ya nos informaron que sí, que van a convivir las dos y nos ha llegado también de otras obras sociales. Eso también calmó un poco las ansiedades y porque se pensaba que no iban a venir más las papel", aclaró.

La receta electrónica ya es una realidad en algunas obras sociales y prepagas. En San Juan, hay entidades como Jerárquico, Medife y OSDE que ya implementaron con éxito la receta electrónica. Además las prepagas suelen estar más avanzadas en su adopción. Sin embargo, el desafío radica en lograr que todos los médicos se adapten al sistema digital y que los pacientes se familiaricen con el proceso.

"El problema no lo tenemos nosotros, las farmacias. La cuestión es que no vengan por parte del médico con las recetas electrónicas. Hoy por hoy no hay muchas, pero esperemos que todos entiendo que va a ser una cuestión paulatina", aseguró.

El panorama nacional varía según la provincia. Actualmente, 17 provincias cuentan con legislación sobre la receta electrónica, ya sea mediante la adhesión a la norma nacional o con leyes propias. Entre ellas se encuentran provincias como Chaco, Mendoza, San Juan y Tucumán. En tanto, otras provincias como San Luis, Córdoba, y Santa Cruz también han adoptado la receta electrónica, y se espera que el sistema se extienda a más regiones en los próximos meses.

El sistema digital tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la seguridad en la prescripción de medicamentos, eliminando errores comunes en las recetas manuscritas y facilitando el acceso a los registros médicos. Sin embargo, el desafío será lograr una implementación eficaz en las zonas más alejadas y con dificultades de conectividad.