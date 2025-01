Veterinarios de San Juan enfrentan alta demanda y apuestan por nueva tecnología y especializaciones

viernes, 31 de enero de 2025 08:02

Los veterinarios de San Juan enfrentan un panorama desafiante: una creciente demanda de atención y un aumento de enfermedades animales que requieren tecnologías avanzadas para su diagnóstico. En este contexto, el Colegio de Veterinarios de San Juan, bajo la presidencia de Inés Herrera, se está preparando para un 2025 marcado marcado por especializaciones claves.

Herrera destacó que San Juan está experimentando un incremento significativo en el número de casos relacionados con enfermedades transmitidas por garrapatas, una amenaza silenciosa que está afectando tanto a animales como a humanos. “La gente tiene la falsa seguridad de que, si no ve garrapatas en su casa, no tiene el problema. Sin embargo, estas están en todas partes y no solo afectan a los perros, sino también a las personas”, expresó a Diario La Provincia SJ. La "enfermedad transmitida por garrapatas" es solo uno de los múltiples desafíos que enfrentan los veterinarios, quienes a menudo se encuentran con clientes que no comprenden la gravedad de la situación.

Inés Herrera, actual presidenta del Colegio Veterinario de San Juan

En este sentido, la presidenta del Colegio de Veterinarios recalcó que uno de los mayores desafíos es la ignorancia generalizada sobre las enfermedades transmitidas por garrapatas. “La gente cree que, con una fumigación o una pastilla para eliminar las garrapatas basta, pero el problema sigue presente y está afectando la salud de muchos animales y personas”, subrayó.

Actualmente, el valor de la consulta va desde los 12,000 y 15,000 pesos por consulta, lo cual, según Herrera, no refleja el valor real del trabajo veterinario. Además, los costos de los insumos veterinarios han subido de manera alarmante, con listas de precios que deben actualizarse constantemente, cada 10 o 15 días. “Las veterinarias son multirubros que se van complementando, pero otros sectores están acaparando los trabajos de castración y vacunación. Por eso, necesitamos especializarnos más”, destacó Herrera.

La sanjuanina detalló que su pasión por esta profesión comenzó desde pequeña

Tecnología al servicio de la salud animal

En medio de esta demanda desbordante, la tecnología se ha convertido en una herramienta clave para mejorar los diagnósticos y tratamientos. Algunos veterinarios de San Juan han incorporado equipos de última generación, como tomógrafos para perros y nuevos sistemas de diagnóstico para detectar enfermedades más rápido y con mayor precisión. Además, se están llevando a cabo capacitaciones en técnicas avanzadas, como cirugías de huesos, para enfrentar la creciente necesidad de atención especializada.

Veterinarios sanjuaninos apuestan por nuevas tecnologías

“Estos avances tecnológicos son fundamentales para mejorar la calidad del servicio que ofrecemos. Gracias a la incorporación de estos equipos, ahora podemos detectar enfermedades con mucha mayor precisión, lo que nos permite ofrecer tratamientos más efectivos”, comentó Herrera.

Retos y proyecciones para 2025

Uno de los principales retos que enfrentan los veterinarios de San Juan es la falta de profesionales, especialmente con la salida de colegas jóvenes hacia otros países en busca de mejores oportunidades. Actualmente, hay alrededor de 120 veterinarios colegiados en la provincia, pero la demanda sigue siendo muy alta. “Estamos abarrotados de trabajo. La gente joven se va, y eso nos deja con menos recursos humanos para hacer frente a la creciente necesidad de atención”, lamentó Herrera.

A pesar de estos desafíos, el Colegio de Veterinarios de San Juan sigue creciendo. Uno de los proyectos en curso es la creación de un salón de capacitaciones permanentes para fomentar las especializaciones, un paso importante para fortalecer la formación continua de los profesionales y mejorar la atención brindada a los animales. “Nuestro objetivo es ofrecer más y mejores opciones a los veterinarios, y sobre todo, mejorar el servicio que le damos a los animales y sus dueños”, explicó Herrera.

Además de la especialización, otro de los desafíos más importantes es el de mejorar la percepción del trabajo veterinario. Herrera destacó que muchas personas todavía creen que el servicio debe ser gratuito o muy barato porque se trata de animales, algo que debe cambiar. “Los veterinarios no solo trabajamos con animales, trabajamos para la humanidad. Es un trabajo extremadamente importante, y la gente debe entender su valor”, afirmó.

Fortaleciendo el sentido de pertenencia

Un aspecto fundamental del trabajo del Colegio de Veterinarios es fomentar el sentido de pertenencia entre sus miembros. “Queremos que todos los veterinarios sientan que este Colegio es suyo. No es solo de la comisión, es de todos los que trabajamos en el sector. Necesitamos defender nuestra profesión y seguir creciendo juntos”, expresó Herrera.

A medida que se acerca 2025, los veterinarios de San Juan están comprometidos con mejorar la calidad de su trabajo y responder a las necesidades de una comunidad que cada vez exige más. La clave será seguir invirtiendo en tecnología, formación especializada y fortalecimiento institucional para enfrentar los retos que el futuro les depara.

Con una base sólida, el Colegio de Veterinarios de San Juan está preparado para seguir avanzando y adaptándose a los cambios que el mundo de la medicina veterinaria exige.