Dengue: ¿qué esperar en febrero y marzo según los expertos sanjuaninos?

lunes, 27 de enero de 2025 17:20

El Dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti y actualmente representa la principal afección que se transmite por las picaduras de esos insectos (arbovirosis) de la región de América.

Según las consultas realizadas por Leonardo Díaz Nieto, biólogo de la Universidad Nacional de San Juan y especialista en Control Biológico de Plagas, no hay reportes de Dengue por el momento: “Generalmente asociamos a esto con la humedad y el calor, pero hay que recordar que también tiene que ver con el movimiento de la población. Cuando la gente vacaciona en lugares donde hay Dengue, contrae la enfermedad y vuelve a la provincia con ella. Quizás no se da cuenta y no se aísla. Entonces ahí comienza a haber circulación autóctona”.

La temporada alta de esta enfermedad se espera que surja en febrero o marzo, cuando gran parte de las personas que vacacionan regresen.

El aumento de las precipitaciones y la humedad en la provincia probablemente favorezca la propagación de este tipo de vectores. Pero por el momento, desde el Programa de Control de Vectores no hay un registro muy diferenciado de lo que fue en la misma época del año pasado. Díaz Nieto explicó que este registro se realiza a través de los sensores de Ovipostura que se instalan en diferentes hogares sanjuaninos.

De todos modos, el biólogo aclaró que hay que esperar los datos más definitorios que se conocen sobre el final de febrero y principio de marzo.

Durante la semana pasada, autoridades de San Juan autorizaron a reforzar acciones preventivas en vista de la proximidad de la temporada alta de la enfermedad.

Fuente: Prensa Gobierno