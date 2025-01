A un año de la muerte de la joven embestida por un auto en Ruta 40, su familia hizo un pedido

sábado, 25 de enero de 2025 08:25

El 26 de enero de 2024, alrededor de las 20:30 horas, se produjo un trágico accidente en la Ruta 40, entre las calles 5 y 6, cuando un vehículo Mercedes Benz, modelo A-200, embistió a Melina Gabriela Alfaro, una joven de 21 años que se encontraba cruzando la carretera a pie. La joven, que estaba embarazada, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

A casi un año de lo sucedido, la familia de Melina vivió un emotivo momento al ver colocado un cartel en su memoria y en la de su bebé, con un ángel azul que lleva su nombre. El acto estuvo lleno de recuerdos, amor y lágrimas, mientras sus seres queridos honraban su vida y el doloroso vacío que dejó en ellos.

"Fue un momento muy duro", resaltó Marta Alfaro, madre de Melina Gabriela Alfaro, a los micrófonos de Canal 8, al recordar la trágica pérdida de su hija. La mujer resaltó el pedido de justicia.

En la misma línea, Marta relató con gran dolor: "Llegué y solamente vi a mi hija tendida en esa ruta. No me pude despedir de ella porque no me dejaron. No tengo palabras". La angustia de esa escena sigue marcando profundamente a la madre, que no logra encontrar consuelo ante tan irreparable pérdida.