Operaron al hombre de 84 años cuya familia denunciaba desatención de una prepaga

sábado, 25 de enero de 2025 21:13

Finalmente en la mañana de hoy operaron al hombre de 84 años cuyo hijo, Mauricio Barceló, ex presidente del Colegio de Farmacéuticos realizó una fuerte denuncia contra la empresa de medicina prepaga días atrás.



La familia denunciaba que la prepaga no entregaba los insumos para la operación de urgencia que debía realizarse el hombre.



En el nuevo mensaje, Mauricio informó sobre el estado de salud del hombre y además dedicó otros párrafos a las empresas de salud.



"Esta mañana, mi padre fue intervenido quirúrgicamente por el excelente cirujano cardiovascular y mejor persona Dr. Agustin Castro, del cual estamos muy agradecidos. La cirugía fue un éxito y mi padre está muy bien", indicó y luego agregó agradecimientos a todos los que colaboraron para que la operación sea posible.

Luego continuó diciendo:



La situación que vivió mi papá fue muy difícil a pesar de pagar una de las prepagas más caras del país.

La falta de celeridad y pragmatismo de la misma es notable ya que lo querían mandar a operar a mi papá a Mendoza porque les "salía más barato".....

En contraposición,.... cuando sube el valor mensual de la factura .. la pagamos "sin chistar" y no mandamos a la M.......endoza a nadie.

Este acto de egoísmo y especulación y avaricia, provoca real asco y desconfianza.

Como voy a trasladar a un hombre de 84 años a Mendoza con su pierna destrozada porque a la empresa le salga más barato ????

"El punto es que la cuento porque la he vivido y ésta vez desde lo personal, ya que otras veces fue desde lo profesional.

Hay prepagas, obras sociales, nacionales, provinciales, mutuales, coseguros, etc que antes que pagar un tratamiento especial para enfermedades como cáncer, SIDA, esclerosis múltiple u otras enfermedades similares, cirugías, estudios, análisis, procedimientos, biopsias, estudios por imágenes etc........ provocan demora en los turnos, demoras en las autorizaciones, demoras en los envíos de medicamentos oncológicos, prótesis etc esperando a que el paciente desista; se canse o (en el mejor de los casos para la obra social),.... se muera.

"Muerto el enfermo,...... se acabó el gasto."

Un tumor no detiene su crecimiento hasta que llegue el medicamento.

El tumor NO es solidario ni espera.

Por lo dicho me comprometo públicamente en este mensaje a asesorar y guiar sin ningún costo ni interés, a todas aquellas personas que por desconocimiento son avasallados por las obras sociales sean cual sean, basándome en mis conocimientos de salud.

Basta de burlarse de la gente. Basta de comerciar con la salud. Basta de especular con los tiempos. HUMANIZAR LA SALUD. !!!!

Cuantas vidas se podrían haber salvado si todo fuera más eficiente ???? NO BAJAR LOS BRAZOS NUNCA.

Aquí estaré para ayudarlos y guiarlos en lo que pueda.

Y una vez más reitero,..... que no uso el caso de mi padre para posicionarme política y mediáticamente. No me interesa la política de ningún partido.

Y si algún gerente de alguna obra social o Prepaga no se siente cómodo con mi manifiesto, espere que le pase a un familiar suyo y me entenderá. Ojalá que no llegue ese momento"