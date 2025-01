La emprendedora sanjuanina que transformó las mermeladas tradicionales

jueves, 16 de enero de 2025 18:52

Mariela Canto llevó a la práctica una receta innovadora en la creación de sus mermeladas. Descubrió el secreto de su creación casi por sorpresa y desde allí viene trabajando fuertemente en posicionar su producto "Entre Raíces".

Se trata de una fábrica de mermeladas con un sabor diferente que combina frutas frescas y de estación con hierbas y especias cuidadosamente seleccionadas.

"Esta idea surge a principios del año 2021, en época de vendimia. Mis hermanos y yo, somos la cuarta generación de una familia que se dedica al cultivo de la vid. Ese año comencé a ir más seguido a la finca, acompañado a mi papá, para poder aprender más sobre estas tareas. Un día me traje uva tinta, con la intención de hacer una mermelada para una pastafrola y cuando estaba haciéndola, se me ocurre rayarle jengibre", contó Mariela a Diario La Provincia SJ.





"El resultado fue increíble, me voló la cabeza", contó la emprendedora.

"Comencé a hacer algunas pruebas, con frutas y especies que tenía en casa, y lo que obtenía me gustaba cada vez más. Investigué si existía algún producto así, con estas mezclas y descubrí que no. Por eso comencé a trabajar en las diferentes mezclas. Trabaje con Yanina Sisterna, quien me ayudo a desarrollar por completo la idea y sacarla a la calle para ver la reacción y respuesta de la gente", indicó.

Desde el comienzo todo el camino fue muy positivo para Mariela y sus productos. Todo eso la incentivó a seguir trabajando e ir por más objetivos. Así obtuvo las habilitaciones de Salud Pública y también Código de Barras hace un año y medio, para poder brindar una certificación de calidad a quienes compran sus mermeladas.

Algunos de los sabores que ofrece son: Mandarina y zanahoria con pimienta de Jamaica y anís, naranja con romero, tomate con licor de anís, clavo de olor y pimienta negra, frutilla con lavanda y pimienta rosa y manzana y pera con canela en rama pimienta negra y pimienta de Jamaica

"Hoy el desafío es que el público conozca el producto y lo elija", contó. a través de sus redes sociales difunde sus creaciones y los interesados pueden contactarse con ella para adquirirlas. "Actualmente estamos en varias góndolas del comercio de San Juan. También participamos de la Feria Agroproductiva, donde realizamos degustación de todos los sabores", señaló.

"Las mermeladas se realizan con frutas de estación, las cuales compro en el mercado central de la provincia y de la mano de algunos productores. Tienen azúcar agregada, pero no tienen conservantes ni aditivos, lo que las hace más naturales", concluyó la mujer.

Para conocer los productos pueden ver su instagram @entreraices.sj