Pese al aumento de los mosquitos en San Juan, hay poco interés en comprar repelentes

domingo, 12 de enero de 2025 18:34

En San Juan, la cantidad de mosquitos ha ido aumentando paulatinamente, pero sorprendentemente, los sanjuaninos no han mostrado un interés notable por comprar repelentes, un producto que se asocia a la protección contra las picaduras que pueden transmitir enfermedades como el dengue. A pesar de que las autoridades de salud no han alertado sobre una amenaza fuerte de dengue en la provincia, el fenómeno refleja una falta de preocupación entre la población.

Mauricio Caif, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias, destacó que, aunque el stock de repelentes es adecuado y no existen faltantes como el año pasado, las consultas sobre estos productos han disminuido considerablemente. "Tenemos actualmente bastante stock de repelentes en las farmacias y está como normalizado el tema del stock, no cómo ocurrió el año pasado que faltaban. Creería que sí, que dejó de ser un tema de interés y preocupación para la gente porque no hay tantas consultas", expresó Caif a Diario La Provincia SJ.

Una de las razones detrás de esta disminución de interés podría estar vinculada al descenso de casos de dengue a nivel nacional, lo que ha generado un ambiente de menor alarma en la población. Además, Caif agregó que la oferta de vacunas contra el dengue por parte del Estado también ha influido en el comportamiento de los consumidores. "No ingresaron al final las vacunas para vender en las farmacias, no entró nunca y no hay tantas consultas porque ahora el Estado también está ofreciendo la vacunación gratuita casi para toda la población", explicó, haciendo referencia a la disponibilidad de la vacuna en los centros de salud públicos.

El panorama es similar en muchas farmacias de la provincia, donde, según Caif, las ventas de repelentes siguen una línea constante, pero no excepcional. "Los repelentes se venden, sí, todo. Pero, por lo menos en las farmacias propias, los tenemos ahí en la exhibición, y no hemos notado un aumento significativo de la demanda", agregó.

A pesar de estos datos, el sector farmacéutico sigue funcionando con tranquilidad en comparación con otros años. Como señala Caif, la temporada de verano, habitualmente marcada por el regreso de las vacaciones, ha transcurrido con un movimiento moderado en las farmacias. "Esta temporada del año, generalmente el movimiento de las farmacias es tranquilo, porque la gente está de vacaciones y no hemos notado que el dengue haya sido una cuestión de preocupación", concluyó.

Así, mientras los mosquitos continúan proliferando en la provincia, el mercado de repelentes parece estar lejos de experimentar un auge. Sin una alarma fuerte por dengue y con la oferta de vacunación estatal, los sanjuaninos parecen haber relegado el uso de estos productos a un segundo plano.