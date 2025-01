Nacieron en Año Nuevo y ¿festejan doble?: sanjuaninos cuentan sus historias y anécdotas

miércoles, 1 de enero de 2025 00:00

Cumplir años en Año Nuevo puede ser realmente complicado, ya que muchas veces la celebración familiar suele opacar el natalicio del dueño del santo. Las anécdotas son variadas y tienen su origen en el mismo día en que vinieron al mundo, madres dando a luz en un hospital prácticamente vacío, familias divididas por los compromisos, e incluso festejos con pocos amigos y compañeros de escuela por las vacaciones. Tres sanjuaninas contaron cómo viven esta fecha de doble festejo, que también tiene un costado lindo, y expresaron sus deseos para el 2025 que recién comienza.

Yoseli Cozaner

"Tengo 17 años y me dedico a estudiar. Me gusta el fútbol y ayudar a las personas en el momento en que más lo necesitan", dijo respecto a su vocación temprana de ser bombero, aunque aún quedan algunos años para terminar el secundario. Aunque a veces es complicado, ya que tiene amigos que no pueden asistir a su cumpleaños, se siente feliz de pasar tiempo con su familia: "La paso con mis papás, mis hermanas y mis abuelos. Al otro día, en la tarde o al mediodía, viene mi padrino".

Sobre su cumpleaños, Yoseli expresó: "Está bien porque es como comenzar el año con toda la familia junta. Me gustaría que mis amigos vengan a mi cumpleaños. Espero que el Año Nuevo traiga mucha felicidad".

Su madre, Romina, recordó el día del nacimiento de Yoseli: "Fue complicado porque fue mi primera hija, soy madre soltera y fue difícil asumir todo. Cuando ella nació, todos los médicos estaban festejando, pero me sentí súper cuidada porque me atendieron muy bien. Aunque fue una experiencia muy linda justo para las fiestas". En este sentido, Romina agregó que, pese a las dificultades, "es muy emocionante; me pongo contenta porque espero las fiestas para festejar. Muchas veces se nos complica porque es una fecha en la que no queda mucha plata. Yo hice pareja después y trabajamos los dos en el campo, vamos a hacer changas".

Romina añadió que Yoselí nació a las 12:10, junto con un varón que nació justo a las 12 de la noche. "Estábamos a punto de dar a luz en el Hospital Rawson, los doctores estaban celebrando, pero me trataron muy bien”.

Priscila Eliana Lucero Ávila

Priscila Lucero Ávila tiene 21 años y trabaja en las boleterías de Autotransportes San Juan. "Soy una de las personas que cumple el 1 de enero. Nací por parto adelantado; debí nacer en marzo, pero soy prematura. Cumplir en esta fecha es bastante complicado por el tema de las fiestas", comentó. Desde pequeña, siempre soñó con festejar su cumpleaños con sus compañeros de primaria: "Nunca se ha podido porque lamentablemente no había clases". En su familia, la Navidad se celebra en la casa de su abuela, que cumple el 24 de diciembre, y luego sus primos y tíos se van a pasar el Año Nuevo con su otra parte de la familia. "Siempre la hemos pasado con mi papá, mi mamá y mi abuela, y ha sido como un día más", agregó.

El lado positivo, dice Priscila, es pasarlo con su familia y su abuela, que es "súper importante para mí", así como con su hermano. "Siempre el 2 de enero me viene a visitar y me saludan". Su deseo para este año es: "Que tengamos mucho trabajo en la casa, que nunca falte nada y que nos sigamos manteniendo unidos como familia".

Fátima Lorena Murciano

Fátima Lorena Murciano tiene 46 años y también celebra su cumpleaños el 1 de enero. "Soy empleada y juego a hockey en mamis. Lo bueno es que paso el 31 con toda mi familia y al otro día seguimos juntos, por ahí en algún picnic o en casa", explicó. "Lo malo es que algunas veces pasa desapercibido por ser el primer día del año. Con los años lo voy asimilando y para mí es un día normal. Recibo algunas visitas de amigas, pero la mayoría en esas fechas está de viaje", expresó. Para el nuevo año, Fátima desea: "Unidad familiar, buenos deseos para mucha gente y la salud de una amiga que no la está pasando bien".