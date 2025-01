Dolor en las redes sociales por la muerte de Valentino, el sanjuanino que era intensamente buscado

miércoles, 1 de enero de 2025 15:35

Una noticia conmocionó a los sanjuaninos en este 1 de enero. Un joven de 22 años, que era intensamente buscado, fue encontrado muerto cerca del paredón del dique de Ullum. Valentino Tanoni murió por motivos que ahora son investigados y su partida generó un gran dolor no sólo en quienes lo conocían sino en muchos de quienes, sin conocerlo, se preocuparon por él.

Tras trascender el triste final, uno de los que publicó fuertes palabras de despedida fue su hermano, Ignacio. "Te pido perdón por no haber estado lo suficiente, por no acompañarte de la forma que vos necesitabas", escribió en un fragmento del texto que compartió en facebook.

Luego en otro párrafo publicó: "no encuentro respuestas para nada de lo que pasa, espero que estés en paz con el señor que tu alma haya encontrado lo que necesita, aunque me dejas destruido".

Entre los mensajes que se leen en las redes está incluso de aquellos que no llegaron a conocerlo pero cuya desaparición los movilizó. "No te conozco Valentino, pero tus 22 añitos me conmueven, tan corto tu paso por este mundo. Vuela alto Valentino, el Señor si te conoce y te espera con los brazos abiertos y les de el consuelo a tus familiares".

"Consuelo a la familia en tanto dolor..vuela alto Valentino en los brazos de nuestro señor Jesucristo dónde ya no habrás más dolor", dice otro de los mensajes.