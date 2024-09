Multarán hasta con $1 millón a quienes hostiguen o hagan acoso callejero en Pocito

lunes, 9 de septiembre de 2024 10:42

Con el fin de mejorar la convivencia y la seguridad en Pocito, se puso en marcha un nuevo código del Juzgado de Faltas y Convivencias, que tiene como objetivo abordar y sancionar el acoso callejero, el hostigamiento y los piropos reiterados que constituyan una forma de acoso. Sergio Martín Escamilla, juez de Faltas y Convivencias de Pocito, señaló que el nuevo código se enfoca no solo en la protección de las mujeres, sino también en cualquier persona que pueda ser víctima de comportamientos persistentes e invasivos en el espacio público.

Según Escamilla, el código no se limita al simple acto de decir un piropo, sino que se dirige a situaciones donde estos comentarios están acompañados de una persecución y hostigamiento constante. “La idea es abordar no solo los casos esporádicos, sino aquellos donde el acoso se convierte en una conducta repetitiva y molesta”, explicó el juez en radio Sarmiento.

El código establece que el acoso callejero debe ser continuado para que pueda ser sancionado. Escamilla detalló que si una persona es seguida y acosada de manera reiterada durante un período prolongado, como 15 días, la situación se considera fuera del umbral de tolerancia. “Cuando el comportamiento se repite y llega a ser una persecución constante, esa conducta deja de ser un simple cumplido y se convierte en una forma de hostigamiento”, subrayó.

El Juzgado de Faltas y Convivencias también incluyó en su código un enfoque integral para proteger a las personas de la discriminación y agresiones por motivos de etnia, religión, política u otras razones. Asimismo, se han establecido medidas para tratar con las denuncias falsas, exigiendo que no sean anónimas para evitar conflictos vecinales o venganzas.

"Para evitar que las cuestiones pasen a planos mayores hemos previsto también que la denuncia no sea anónima que también sea una contravención. Buscamos que no haya falsa denuncia y de esa manera tratar de que no existan personas que por un conflicto vecinal, por una venganza o por una cuestión de broncas que yo tengo con mi vecino terminen en este tipo de situaciones", señaló.

Con el objetivo de prevenir y manejar los casos de manera efectiva, se ha decidido suspender temporalmente los emplazamientos y las comparecencias por un período de 30 días mientras se da a conocer el nuevo código. Durante este tiempo, se recibirán y revisarán las denuncias para asegurar que el sistema funcione correctamente.

Las sanciones previstas en el nuevo código son significativas. Las multas por acoso callejero pueden oscilar entre 50 mil pesos a un millón de pesos, dependiendo de la gravedad del caso.