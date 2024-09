Eficiencia y subsidios: las claves para afrontar los meses de más consumo eléctrico en San Juan

lunes, 9 de septiembre de 2024 21:51

Finalizó la extensión de tiempo para sumarse al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y en San Juan, el EPRE estará enfocado en acompañar a los consumidores de San Juan, de cara a meses de gran consumo eléctrico. Es que en verano sube exponencialmente la demanda, por las altas temperaturas, y en ello, habrá nuevo pedido del organismo ante Nación.

"Ahora, teniendo presente el nuevo paradigma de asignación de subsidios a la electricidad de la Nación, nosotros recomendamos una extrema eficiencia en el uso de sus artefactos. Esto es poder administrar su uso, los tiempos y además, verificar que las instalaciones eléctricas estén en condiciones y no haya, por ejemplo, pérdidas. Vale destacar que, del total que se consuma, una parte estará subsidiada con un tope. Para San Juan rige hasta 700 kWh en invierno pero baja a 500 kWh en el verano", explicó el vicepresidente de EPRE, el Dr. Ing. Roberto Ferrero, a Diario La Provincia SJ.

"San Juan tiene un gran consumo eléctrico en verano por las temperaturas extremas de calor. En invierno, pasó lo mismo y más este año, con temperaturas muy bajas sobre todo en departamentos alejados. Los suministros residenciales de San Juan son los que más electricidad consumen en todo el país. Pero no es por mal gasto o ineficiencia, sino por demanda. Ahora, las familias están recibiendo las facturas con mayor consumo y más caras, lo que puede representar una dificultad en el pago. Es un porcentaje que abarca cientos de familias del total de 70.000 usuarios", expresó.

Con el nuevo escenario, tras la inscripción en el RASE, Ferrero destacó que el organismo seguirá asesorando a los consumidores, recibiendo y resolviendo reclamos y tratando de llegar a las familias que cumplen con las condiciones para recibir la Tarifa Social del Gobierno de San Juan. "Recibimos consultas sobre la Tarifa Social, beneficio para el que el Gobierno provincial invierte muchos fondos, y asesoramos y hacemos el trámite. En paralelo a ello, nos preparamos para hacer una presentación a Nación", dijo.

Eso tiene que ver con un pedido para que San Juan tenga un subsidio por consumo que contemple las condiciones del verano que no permiten bajar el consumo. "San Juan necesita una distribución equitativa y justa del subsidio ya que, por las características de la provincia, no podemos recibir el mismo trato que una zona distinta en su clima. Todo está basado en estadísticas oficiales", advirtió. Además, este no es un pedido nuevo sino que ya se realizó antes: "lo hacemos en noviembre de cara a la temporada de verano y ante la Secretaría de Energía de la Nación. Pueden convocar a audiencias públicas o no pero lo que buscamos es mover el tope que establece la Nación para los consumos subsidiados. El verano pasado se definieron 650 kWh por mes, de tope. Habrá que ver qué pretende hacer la Nación este año", resaltó.