El sanjuanino Maximiliano Fernández va por el título mundial de salsa en Colombia

domingo, 8 de septiembre de 2024 21:02

El sanjuanino Maximiliano Fernández se coronó como subcampeón argentino de salsa en el Punta'l Pie World Salsa Championship, que se realizó en San Juan, y ahora representará a Argentina en el mundial que se llevará a cabo el 9 de octubre en Colombia.

Se trata de un joven con una importante experiencia en la danza y ya cuenta en su trayectoria con el orgullo de ser juez mundial de salsa.

En el año 2010, quedó séptimo a nivel nacional en la categoría Parejas Profesionales, y en 2012, cuarto como solista. Luego se abocó a competir en la categoría solista profesional directamente.

Su crecimiento artístico fue tan rápido que, con cinco años de trayectoria, fue convocado tres años consecutivos para participar en el Mundial de Puerto Rico. Después estuvo en Perú, Panamá y Colombia. Los últimos dos años participó en Medellín el año pasado y en Cancún el anteaño pasado, como representante en finales mundiales.

“Comencé a los 13 años, siendo un niño. Empecé porque bailaba con mi mamá; cuando llegaba a casa, me enseñaba. A mí me gustaba mucho verla bailar y me ponía a bailar con ella”, había contado Maxi a Diario La Provincia SJ anteriormente.

Con el transcurso de los años, Maxi tuvo que enfrentar una de las pruebas más difíciles: la pérdida de su abuela, su pilar y quien lo apoyaba en su pasión. Por ello, y siendo un adolescente, confesó haber entrado en un estado depresivo y sentirse "en un pozo, en un vacío muy grande".

Actualmente, da clases a adultos mayores, todos con diversas patologías. Personas que solo buscan su tiempo, su momento. Buscan desintoxicarse de la vida cotidiana, encontrar un cable a tierra. “Tengo un grupo que se llama Swing & Mambo”, reveló.