Cambio de fecha de la FNS por ley: el ministro de Turismo no descarta hablar en Diputados

Del 31 de octubre al 2 de noviembre se realizará este año la Fiesta Nacional del Sol y de esta forma regresará al mes de octubre como ocurrió por años en el pasado. Este cambio responde ahora a la coyuntura económica pero el objetivo de este gobierno es que se mantenga así en el calendario. Es por eso que el ministro de Turismo de San Juan, Guido Romero, no descarta hablar ante la Cámara de Diputados en el contexto del tratamiento en comisión para agilizar su aprobación.

"Si los diputados estiman necesario que vayamos a las comisiones, no tengo ningún inconveniente en poder ir. Estoy a disposición de ellos para poder informar y dar las fundamentaciones necesarias", señaló Romero.

El proyecto que ingresó hace un tiempo en la Legislatura sanjuanina concibe cambiar la fecha para que se haga entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre. Si bien ahora está en Comisión podría llegar a entrar a la orden del día en poco tiempo. Fabián Martín destacó que éste "si no sale en esta sesión va a salir para la próxima" y aclaró que el objetivo del Poder Ejecutivo es que se "pueda establecer la fecha en particular, respetando siempre las fiestas tradicionales como por ejemplo la Fiesta de la Tradición que está ahí en el medio. Por supuesto esa fecha no se puede ocupar, porque no podemos tener dos fiestas en el mismo fin de semana".

Este año la FNS tiene como lema "Somos energía" y se va a desarrollar en el estadio del Bicentenario. En este contexto Guido Romero destacó que han tenido más de 450 inscriptos para exponer sus creaciones y más de 200 para los stand gastronómicos. "Estamos muy contentos con la convocatoria que se ha realizado y seguimos trabajando adelante con el resto de los temas", señaló el funcionario subrayando que ahora está la conformación de la comisión que va a evaluar todos los artistas para luego armar la grilla.

"La verdad que ha sido muy buena la convocatoria y también con los stand comerciales, que ya hemos tenido algunas firmas de contratos. Vamos avanzando muy bien con ese tema y como siempre hemos dicho, la aspiración del gobierno de la provincia es que sea autofinanciable la fiesta con aportes privados. Esperemos que lo podamos lograr en el mayor porcentaje posible", señaló.