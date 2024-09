"Whats", los roqueritos que la rompieron en el festejo del Día del Niño

sábado, 7 de septiembre de 2024 19:54

Con el rock en la sangre, el trío musical "Whats", compuesto por tres chicos de 9 y 10 años, la rompió rockeando en el festejo del Día del Niño de este domingo. Nacidos de la experiencia musical del Jardín de Rock de Florencia Tomasini, los peques se lucieron y calentaron la tarde sanjuanina de este sábado.

La mamá de Emilia Mazi, la flamante baterista de la banda, Cecilia Aboitiz, dio precisiones sobre cómo fue el comienzo de este proyecto prometedor: "Empezó a ir al Jardín de Rock en 2022, y con Flor, junto a chicos de la misma edad con distintos instrumentos, armó la banda. En un momento fueron cuatro, y ahora quedaron tres" a Diario La Provincia SJ.

La propia Emilia describió cómo surgió el nombre de la banda: "Como nosotros éramos muy gritones, la seño decía: 'Whaaaats'". Luego, expresó lo que significa para ella esta actividad: "Me encanta porque desde que vi a Flor me gusta, me gusta el rock nacional e internacional".

Por su parte, Josefina Echegaray, mamá de Juana Sánchez, que toca el ukelele y canta, dijo: "A ella le gusta hacer de todo: hace teatro, pinta, hace todas las artes".

"Conocemos a la hija de una amiga mía que ya venía al Jardín de Rock. La fuimos a ver en el Conte Grand en los recitales que hacen para el Día del Niño y le gustó". Al respecto, agregó: "Flor hizo una audición para el ingreso de nuevos niños y ella quedó. Le gusta el escenario, ella escucha todo el tiempo música; a raíz de este jardín, escuchan mucho rock".

Juana puso en sus palabras el lugar que ocupa la música en su vida: "Me gusta mucho, para mí es algo muy importante. No podría vivir sin la música. Estoy desde el año pasado, hacemos solo rock y nos llevamos bien con los compañeros".

Por último, Santiago Dragani, papá de Vito, que le pone el pulso a la banda con su Ukebass, habló de la relación que lo une a su hijo en sus gustos musicales: "El amor por la música lo ha mamado desde muy chico porque yo también toco algunos instrumentos y de escucharme a mí", contó.

"Un día me acompañó a comprar algo a una casa de música y me pidió que le compre el Ukebass con el compromiso de que iba a empezar a tocar, y así lo hizo", agregó.

Vito está desde hace dos años en la banda y ha podido darle continuidad: "Le gusta, la pasa bien. Yo trato de no secarle la mente, pero él por voluntad propia pide ir, va con ganas. Creo que es una linda actividad para ellos, el primer contacto con la música".

Finalmente, contó que también han grabado un video que está en YouTube. "Espero que lo mantenga. Una actividad artística creo que siempre estaría bien", cerró.