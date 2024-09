Además de "gripes fuertes", qué virus respiratorios enfermaron a los sanjuaninos y por qué no hay que relajarse

sábado, 7 de septiembre de 2024 08:32

San Juan comenzó a despedir un invierno no sólo crudo en cuanto a bajas temperaturas, algo que no se registraba en los últimos años, sino que las enfermedades respiratorias se presentaron con intensidad. Gripes, resfríos, tos combinados con malestares generales y recaídas estuvieron al orden del día en las familias sanjuaninas y desde el Ministerio de Salud explicaron qué caracterizó a la temporada. Además, resaltaron que no se puede hablar de episodios estacionales por lo que hay estar atentos y cuidarse.

“El proceso del virus de la influenza que es la gripe propiamente dicha, es el que produce cuadros más importantes en cuanto a los síntomas respiratorios. Se ha presentado también con mucho dolor tipo mialgia, cefalea y es el que puede complicarse con neumonía. Pro también tuvimos otros cuadros distintos son los provocados por otros tipos de virus y en los que uno dice: “me engripé” pero en realidad tienen síntomas similares a la influenza pero es más leve", detalló la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, Dra. Liliana Bertoni a Diario La Provincia SJ.

En cuanto a la circulación de otros virus, dijo, "si bien nosotros vigilamos, los virus con mayor índice de mortalidad como influenza, COVID y el Virus Respiratorio Sincitial (sumado este año y con vacuna para embarazadas), de otros virus hemos tenido notificación desde la vigilancia epidemiológica. Hubo casos en San Juan de parainfluenza, rinovirus, enterovirus y adenovirus que generan síntomas más leves".

No obstante, la especialista remarcó que "lo que pasó es que este año, a diferencia del año pasado, tuvimos un pico considerable de influenza o de gripe propiamente dicha, con sintomatología con síntomas más severos y prolongados. Es decir, este año hemos tenido realmente gripe".

En ello, destacó que la vacunación contra la gripe sigue vigente y no tiene fecha de finalización. "Por eso insistiemos tanto en que las personas con factores de riesgo (adulto mayor, embarazadas, personas con comorbilidades y enfermedades crónicas, menores de 2 años, personal de salud y personal esencial) deben vacunarse para no cursar un cuadro severo. Esto es necesario para protegerse de complicaciones. Las vacunas salvan vidas".

Y resaltó que, aunque llegue el calor, no hay que relajarse. "La influenza (gripe) puede aparecer en cualquier época del año al igual que COVID que se registra durante todo el año. Es más, de eésta última podemos tener un aumento de casos en el verano; de acuerdo a lo que estamos viendo en el Hemisferio Norte. La vacuna está a disposición en los vacunatorios".

En lo que resta del año, desde Epidemiología, marcó que "estamos trabajando en reforzar los operativos y las instancias de acercarnos a la población en eventos, operativos especiales y visitas a distritos, para colocar vacunas y completar calendarios".