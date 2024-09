Marcos, el artesano de los "arbolitos", que forjó una técnica única para sus creaciones en alambre

viernes, 6 de septiembre de 2024 17:01

Ligado desde siempre al mundo del arte, el sanjuanino Marcos Salas decidió abocarse de lleno a las artesanías. Buscador incansable de su propio estilo, evita los tutoriales de YouTube para conservar su esencia intacta.

Salas es conocido por los sanjuaninos por su puesto de artesanías en alambre y joyería, con piedras semi preciosas, con alpaca, bronce. Pero también por sus árboles de la vida, los que elabora con una técnica adaptada en aluminio galbanizado.

"Es una técnica que se trabajaba en alpaca para hacer anillos y pulseras, y yo la trasladé para que se convirtiera en 'hojitas'", dijo Marcos a Diario La Provincia SJ y agreó, "lo pasé al aluminio y le di otro giro".

Sobre la forma en la que es conocido, dijo: "Me conocen como 'el de los arbolitos'. Te vas ganando ese mote a fuerza de estar en la calle. Te vas haciendo de clientela y de amigos.

Desde hace tiempo trabaja en los puestos de peatonal y en ferias diversas. "No hago nido en ningún lado, la peatonal es mi nido", dijo, planteando el objetivo de buscar públicos diversos.

Trabajaba en una droguería y como hobby comenzó con la historia de los alambres. El desempleo lo llevó a tomarse más en serio el trabajo y hoy solo se dedica a esto. "Dedico todo el día, todos los días, porque cuando uno no está vendiendo, como no es industrializado, tienes el tiempo de producción y taller y el tiempo de venta. Aparte, yo soy medio inquieto, estoy en el puesto y estoy doblando alambres, laburando y buscando siempre que tenga un sello personal", dijo en este sentido.

Centrado en su propio estilo, desde siempre fue autodidacta, "nadie me enseñó, hoy hay tutoriales para todo. No miro tutoriales de artesanía porque no quiero contaminar mi estilo o influenciarlo. Es como el músico que termina sonando como lo que escucha mucho".

Con esta referencia, contó que siempre el arte estuvo presente en su vida: "siempre me ha movido la parte artística. De más joven, he cantado en los coros de la universidad, en la ópera, estudié música; me gusta y lo disfruto".

Y, pese a que se mantiene alejado de las influencias de internet, sí ve en ese lugar una oportunidad para las ventas: "me cuesta actualizarme, pero debería explotar las redes sociales como un punto de venta", dijo y agregó: "soy más de la vieja escuela, donde uno iba y mostraba sus cosas".

Relató uno de los problemas que tuvo durante la pandemia: "en el puesto yo te voy a poder contar una historia; en redes es muy difícil transmitir algo. Para los músicos no es lo mismo hacer un streaming que hacer un recital", expresó.

Él tiene dos hijos a los cuales les da libertad para construir su camino, como él también lo hizo: 'Ellos no hacen artesanías, son más intelectuales, están volcados al estudio. Mi hija mayor ya sabe que quiere seguir en la facultad'. Continuó con una enseñanza: 'No hay nada más feo que el padre que le traslada la frustración al hijo'.

Su padre era policía y son cuatro hermanos; ninguno siguió sus pasos. 'Mis viejos eran muy adelantados. El consejo de mi viejo, que falleció hace dos años, era: no me gustaría que fueran policías', decía, porque consideraba que la vida del policía era muy dura y estigmatizante. 'No quería eso para nosotros'."

Artesano 24 horas al día, lleva su mochila, la cual aseguró, "pesa como 2 mil kilos", donde traslada sus cosas, "yo vendo y trabajo, soy esto en todos lados".