Viruela del Mono: cómo se actuó en San Juan con los contactos estrechos del caso sospechoso

miércoles, 4 de septiembre de 2024 09:19

Este martes, el Ministerio de Salud informó que se registró en San Juan un caso sospechoso de Viruela Símica (conocida como Viruela del Mono). Se trata de un hombre, mayor de edad, que estuvo de viaje en el exterior (Centroamérica) que presentó sintomatología de la enfermedad y se detectó a sus contactos estrechos para hacer vigilancia de su estado de salud. En esta jornada se conocieron detalles del caso.

La jefa de Epidemiología, Liliana Bertoni destacó en radio Sarmiento que el hombre, de más de 50 años, está internado y con buena evolución. Mientras tanto, se aguardan los resultados de las muestras que se enviaron al Instituto Malbrán, dentro de una semana, aproximadamente.

"Los contactos estrechos no son más de 7 personas que fueron contactadas por nuestro equipo y se les ha comunicado los síntomas. Se les pide que hagan un automonitoreo y ante el primer síntoma, pedimos contacten con los profesionales de la salud por supuesto. Hay que marcar que esta enfermedad no es como COVID y por tanto, estas personas no están aisladas. Están identificados, puestos en sobreaviso y hacen su vida normal", manifestó.

Señaló que si bien la enfermedad puede llegar a ser grave, si hay complicaciones, "no hay fallecidos en Argentina durante este año 2024. Entre los 22 pacientes diagnosticados confirmados positivos, el último boletín epidemiológico nacional no ha confirmado ningún caso fallecido", destacó.

La Dra. Bertoni destacó sobre la enfermedad que "estamos en una infección completamente diferente a COVID. Necesitamos llevar tranquilidad a la población ya que deben saber que se transmite fundamentalmente por contacto piel a piel; en un 95%. En un mínimo porcentaje puede transmitirse por vía respiratoria, por eso el paciente que está infectado usa barbijo quirúrgico. No se contagia por estar cerca a un metro de la persona, sino contacto estrecho piel a piel".

Por otro lado, señaló que "hay que tener presente que no somos un territorio de circulación autóctona de este virus, de que circule habitualmente entre nosotros. Los casos que se registren van a ser casos importados, es decir de personas que han viajado y tenido contacto con casos confirmados, ya sea en el exterior o en provincias del país donde está circulando, como Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Corrientes y recientemente, un caso en Mendoza".

Regresando al caso sospechoso en San Juan, Bertoni llamó a la tranquilidad. "Por ahora, estamos hablando de un caso sospechoso y eso está bien, en el sentido de que justamente la alerta que se emite para el personal de salud. Deben estar atentos y vigilantes para mirar más de cerca todas esas posibilidades que puedan configurarse como casos sospechosos y remitir las muestras a análisis. Así podemos estar estudiando si realmente está circulando el virus, en qué magnitud lo está haciendo y qué tipo de virus de viruela del mono estamos teniendo en el país. Siempre que se aumenta la sensibilidad de la vigilancia, claramente, aumentan los casos sospechosos, porque el equipo de salud está vigilando más. Esto hace que conozcamos mejor la realidad epidemiológica que tenemos en todo el país", resaltó.

¿Qué es la Viruela Símica?

La viruela símica, o viruela del mono, es una enfermedad zoonótica viral poco frecuente. Suele ser autolimitada, pero puede ser grave en niños, embarazadas o personas con inmunosupresión debido a otras condiciones de salud.

Vías de transmisión

Ocurre de una persona a otra por contacto cercano con lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias y materiales contaminados, como la ropa de cama.

El virus puede ingresar al organismo a través de piel lastimada, aunque no sea visible, del tracto respiratorio, y por mucosas (ojos, nariz o boca).

Signos y síntomas

El período de incubación, es decir, el tiempo entre el contacto con una persona enferma y el desarrollo de síntomas, puede oscilar entre 5 y 21 días.

En general, es una enfermedad autolimitada, y la mayoría de las personas se recuperan en el transcurso de unas semanas. Sin embargo, en algunos grupos, como niños o personas inmunocomprometidas, la enfermedad puede ser grave.

La enfermedad suele comenzar con:

• Fiebre o equivalentes febriles

• Dolor de cabeza

• Dolor muscular

• Inflamación de los ganglios

• Cansancio

Entre 1 y 5 días después, aparece un exantema que pasa por distintos estadios hasta formar una costra que luego se cae. La persona es contagiosa hasta que se hayan caído todas las costras.