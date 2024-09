"Te pido un momento a solas papá": la emotiva carta a Raúl Tellechea, desaparecido hace 20 años

sábado, 28 de septiembre de 2024 12:17

"Un instante con papá". Con ese título, Gonzalo Tellechea escribió una emotiva carta dirigida a su padre, Raúl Tellechea, al cumplirse 20 años de su desaparición. El joven, escribió unas emotivas líneas en las que le cuenta cómo fueron estos años y cómo lo fue descubriendo a partir de la memoria de quienes hablaron de él.

La carta fue leída este viernes en la noche en el museo de la Memoria Urbana, en el contexto del acto por los 20 años de la desaparición del ingeniero. Allí Mariana, Rodrigo, Gonzalo y Mauricio realizaron un sentido homenaje en el que sin dudas las palabras del triatlonista llegaron con emoción a quienes estaban presentes.

"Estoy acá, es 27 de septiembre, y el aniversario 20 de tu desaparición forzada comienza a sonar. Un clima social empieza a tensarse ante tanta injusticia sostenida. Son 20 años, no son 5, no son 10, no son 15, son 20", comenzó expresando en esas líneas.

Luego agregó: "Dicha tensión se redobla gracias a protagonistas sociales que buscan redoblar favorablemente tu causa. La gente te quiere Raúl, eso me alegra, pero no sé por qué me entristece a la vez. Cómo hago que llegue tu amor a través de otros. Te pido un momento a sola, papá, para que me expliques".

Con la emoción contenida, y sostenido en abrazo por sus hermanos, Gonzalo preguntó: "Papá, ¿cómo sostuvimos 20 años de lucha?, ¿Cómo le digo a la sociedad que tu presencia siempre fue imprescindible?, Papá, ¿sabías que terminé de conocerte en un juicio? Tu figura paterna se hizo inmensa a través de los discursos de quienes te rodeaban".

En un fragmento a parte recordó la característica en común con la que todos lo recordaron: "A todo el mundo le sacaste una sonrisa y le dejaste una enseñanza. Tengo un cúmulo de recuerdos que jamás olvidaré. Todos los días repito en mi interior tu voz y visualizo tu rostro como una imagen plasmada de eternidad. Ahora se suman una serie de relatos que jamás olvidaré".

Luego la sonrisa se dibujó en el rostro de Gonzalo, en lo que fue un momento de mezcla de sensaciones: "Así que el ingeniero resultó ser un carismático intelectual. Te pregunto una cosa más, papá. ¿Me podes explicar con qué cara miran los diputados a sus familias cuando les preguntan por vos? Son preguntas incómodas, papá, que los obliga a mentir una y otra vez. Son respuestas ocultas que penden de un hilo, inevitablemente los hará caer. Papá, ingeniero, comisario, vecino, amigo. No necesitamos muchas palabras más para esto. No quiero entender mucho más de lo que ya he tenido. Ya vimos suficiente. Levanto mi cabeza y observo en los rostros de gente rodeada la necesidad de darte cuerpo y voz".

El 28 de septiembre de 2004 fue la última vez que se vio con vida a Raúl Tellechea. Luego no se supo más nada de él. Por aquel entonces Gonzalo tenía 19 años y ya era un deportista en potencia. Hasta los 18 años había practicado MTB y luego incursionó en el triatlón. Hoy es un deportista destacado que ha llegado a representar a la Argentina en competencias internacionales. Nada de eso pudo verlo su padre...