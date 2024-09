Ignacio y Jerónimo, los campeones sanjuaninos que dan pelea en la vida y en el ring

sábado, 28 de septiembre de 2024 17:29

Ignacio Laciar y Jerónimo Valls, conocidos en el mundo del boxeo como "El Toro" y "El Facha", son dos sanjuaninos que dan pelea en el ring y también en la vida. Atravesados por sus historias de superación, son un ejemplo de que en la vida no basta solo con ganar medallas y trofeos; cada día hay que luchar, porque las batallas más difíciles son las que enfrentamos a diario.

Ambos boxeadores de la Escuela de Boxeo Aconcagua dieron una excelente performance. Jerónimo se consagró como campeón sanjuanino al derrotar a Luis Sardines, quien venía de competir en Paraguay. Ignacio, por su parte, se coronó en el campeonato "Knock Out a las Drogas", todo esto bajo la dirección del dirigente Claudio Pereyra y Rita Pelayes, preparadora física y formadora de deportistas sanjuaninos y cuyanos.

"Tuve una infancia muy carenciada. Mi mamá nos crió a mí y a mis hermanos sola; luchó mucho para que no nos faltara un plato de comida", dijo Jerónimo a Diario La Provincia SJ. Empezó a los 16 años con el deporte en el Club Unión de Villa Kaus y tomó clases con Juan Carlos Vera, de quien recibió una importante enseñanza: "Me enseñó que, antes de ser campeón en boxeo y en cualquier otra disciplina, lo más importante es competir como un campeón en la vida. Ser campeones fuera del ring, como persona y ser humano", manifestó.

Un momento difícil fue mudarse a Jáchal a los 17 años con su padre, lugar donde terminó sus estudios. "También fue una etapa de lucha porque mi papá no tenía dinero para comprarme ropa, la merienda y los gastos de la escuela. Las fotocopias las copiaba de puño y letra, y en la panza tenía unas pocas galletas que comía en casa", expresó.

"Nunca dejé de entrenar; a las 23 ya estaba durmiendo para despertarme unas horas antes y salir a correr", recordó. "Ahora tengo el privilegio de desayunar y comer todo lo que quiero. Lo disfruto porque viví la escasez, pero no me quedo con esa imagen", aseguró.

Luego de varios tropiezos amorosos y profesionales, fue el boxeo el que lo sacó adelante. "Esto fue un resurgir para poder arrancar de nuevo y estudiar. Me estoy preparando para obtener la licenciatura en nutrición, me estoy por recibir de referee de boxeo y soy diplomado en seguridad ciudadana. Fui campeón de la maratón de la Policía en el Día del Cadete".

"Para mí es un orgullo ser el campeón del barrio y poder caminar desde mi casa al club con el cinturón de campeón sanjuanino, saludando a la gente que me hizo crecer", dijo y agregó: "Mi club es mi casa; la unión y el respeto viven ahí".

Según comentó, cuando le hicieron la propuesta de competir, le generó miedo; sin embargo, fue un gran desafío contra un "gran" oponente: "Luis es una gran persona", reconoció.

"Pasó mucho para que el 14 de septiembre compitiera y saliera campeón. Los tiempos de Dios son perfectos", aseguró y dijo: "Antes de pelear me sentía un ganador, sin importar el resultado; los obstáculos fueron una bendición para que hoy sea la persona que soy". Su entrenamiento se basa en la preparación física y mental: "Una sustenta a la otra".

Para finalizar, dijo: "Quiero dejarle un mensaje a la gente y decirle que luchen por sus sueños. El que persevera triunfa; jamás se den por vencidos".

Por su parte, Ignacio es un joven prometedor que ha forjado una visión del deporte muy arraigada a lo social. "Tengo 16 años, empecé hace dos años y me puse las pilas. Entré al competitivo, estuve varios meses y en un momento me quebré la costilla, tuve que dejar un año y empecé en febrero. A mí lo que me gusta es que mi familia esté orgullosa de mí y poder practicar este deporte libremente".

"La competencia fue bastante linda; tuvimos una preparación muy buena, estábamos confiados con el estado físico por parte de los asesores", agregó.

"En el campeonato contra las drogas elegían al mejor de los clubes para competir. El dinero a mí no me interesa; me interesa el deporte y trabajar en eso, pero el dinero no es lo principal", aseguró.

"Podemos combatir las drogas con el deporte; no hay que refugiarse en eso, está muy mal. Si estás mal mentalmente, metiéndote en un gimnasio, cambia todo. Pensás de otra forma, te descargas con las bolsas, con el físico y, de paso, le haces bien a tu salud; es una cosa muy linda", dijo.

Actualmente, va a la escuela, en 5to del Colegio Provincial Concepción. Para su futuro, le gustaría ser profesional, aunque también quisiera ser militar. "Si se da la oportunidad de trabajar en este deporte, me encantaría".

Siempre le gustó el trabajo físico y un día se acercó a la Unión Vecinal Santo Domingo, donde su hermano iba. "Mi mamá me dijo: '¿Por qué no boxeo?', me anoté, le puse muchas ganas y me metí en el competitivo, y tuve resultados lindos".

Le dedica varias horas diarias, de 2 a 4 horas. "No me puedo exigir mucho por las lesiones, pero es bastante tiempo. En las mañanas salgo a correr, voy a la escuela y, de la escuela, vengo a buscar las cosas y me voy a entrenar hasta las 22 o 23".

Por último, expresó su aprecio por las personas que lo rodean para poder seguir adelante: "Agradezco a los profesores por darme la oportunidad y confianza de pelear; a mi familia, a mi papá y a mi mamá, ellos me insisten para no dejar cuando tengo bajones".