Con el corazón en cada nota: Cristian, el músico que ilumina las calles con su voz

sábado, 28 de septiembre de 2024 15:58

En el corazón de San Juan, una voz única y conmovedora llena las calles de melodías que hablan de amor, desamor y la fuerza del espíritu humano. Cristian Álvarez, tiene 39 años de edad y es ciego desde sus primeros días de vida. Junto a su guitarra convirtió la música en su medio de vida, cautivando a los transeúntes con su repertorio romántico y su carisma.

Con su guitarra en mano, Cristian se ganó un lugar en el centro de San Juan, donde interpreta canciones de artistas como Luis Miguel, Ash y Jessy Joy. A pesar de las dificultades que enfrenta, como los desafíos económicos, este músico sanjuanino no pierde la esperanza de alcanzar sus sueños.

"Este amor al canto, a la música nació un poco por necesidad y un poco por pasión. Empecé a cantar en diferentes lugares de la peatonal y ahora estoy acá sobre Laprida hace un mes aproximadamente. Estoy contento por poder hacer lo que me gusta y vivir de esto que es lo más importante", relató a Diario La Provincia SJ.

Cristian comenzó su camino artístico como vendedor ambulante, pero hace 13 años decidió dedicarse por completo a la música. Su talento y perseverancia lo han llevado a vivir de su arte, aunque reconoce que el camino no siempre ha sido fácil. “En realidad ningún tiempo es fácil”, comentó Cristian y agregó: “Se gana lo que la gente quiere colaborar. Nosotros agradecemos ese compromiso de la gente y nos adaptamos a todo”.

Un sueño: hacer carrera en la música y ayudar a otros

A pesar de los obstáculos, Cristian sueña con hacer carrera en la música y lograr un reconocimiento que le permita ayudar a otros, especialmente a personas con discapacidad. “No pierdo la esperanza de crecer, de progresar y si al día de mañana llego a tener algo de fama y algo de fortuna podré hacer algo por la gente también que necesita”, expresa.

Ahora el principal deseo es poder renovar su guitarra porque ya está quedando vieja. "Ya tiene aproximadamente 5 años pero por la situación económica que reina no puedo renovarla, por el aumento de los precios de las cosas. En el rubro música está todo muy caro y la verdad que no he podido acceder a un subsidio para poder comprarme la guitarra y renovarla", agregó.

La historia de Cristian es un ejemplo de superación y resiliencia. A pesar de su discapacidad visual, ha encontrado en la música una forma de conectar con los demás y compartir su talento con el mundo. Su mensaje es claro: con pasión, perseverancia y un poco de ayuda, cualquier sueño puede hacerse realidad.