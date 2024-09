Amas de Casa aseguran que los sanjuaninos resignan marcas y preocupa la mala alimentación

viernes, 27 de septiembre de 2024 09:01

El Índice de Pobreza alcanzó al término del primer semestre del año el 52,9%, por encima del 41,7% de finales del año pasado y del 40,1% de enero-junio de 2023, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En este contexto, Laura Vera, titular de Amas de Casa en San Juan, destacó a los micrófonos de radio AM1020: "Sabíamos que los números, lamentablemente, van creciendo en relación a las desigualdades. Lo que más afecta es cómo creció la indigencia, la imposibilidad de comer bien. Este número es altísimo". En la misma línea, aseguró que "hay una precarización de los ingresos que está muy lejos de cubrir lo que uno necesita día a día".

Vera sumó: "Que no alcance para cubrir las cuatro comidas con los ingresos es preocupante; a esas familias que les está ingresando menos de $450 mil no les alcanza para comer y mucho menos para cubrir los gastos cotidianos. También hay una cuestión relacionada con la sobreexplotación laboral. No solamente tenemos que hablar de que los números relacionados con la pobreza están altos, sino que también debemos considerar que los padres no tienen tiempo para dedicar a sus hijos. Estamos hablando de cuestiones más profundas".

Luego, la referente en el tema destacó que, al momento de realizar las compras, los sanjuaninos no están optando por las primeras marcas. "La calidad se resignó hace mucho tiempo y preocupa que las cantidades también se estén resignando. Al no alcanzar, se resigna la cantidad que se compra, por ejemplo, en proteínas, y como aumenta la ingesta de carbohidratos, es lo que se puede comprar", contó.